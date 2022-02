Κοινωνία

Αττική: Κύκλωμα εξέδιδε γυναίκες

Χειροπέδες σε τρία άτομα που εκμεταλλεύοταν γυναίκες. Πώς αποκαλύφθηκε η δράση τους.

Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Ασφάλειας Αττικής, σπείρα που προχωρούσε στη γενετήσια εκμετάλλευση αλλοδαπών γυναικών. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, εμπορίας ανθρώπων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν τρεις αλλοδαπές γυναίκες θύματα εμπορίας, στις οποίες παρασχέθηκε αρωγή και προστασία. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τουλάχιστον από τις αρχές του Νοεμβρίου 2021, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση και προχωρούσαν στην γενετήσια εκμετάλλευση γυναικών λατινοαμερικανικής καταγωγής. Συγκεκριμένα, τα δύο μέλη της σπείρας είχαν αναλάβει την στρατολόγηση γυναικών που βρισκόντουσαν σε ευάλωτη οικονομική θέση και τις έπειθαν να εργαστούν στην Ελλάδα.

Το τρίτο μέλος είχε ρόλο ιδιοκτήτη και διαχειριστή οίκου ανοχής και παραλάμβανε τις γυναίκες. Σημειώνεται, ότι οι κατηγορούμενοι παρακρατούσαν τα έγγραφα των αλλοδαπών για να αποτρέψουν πιθανή διαφυγή τους. Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 415 ευρώ, 10 φυσίγγια, μεταλλική κάνη όπλου, μικροποσότητα κάνναβης, δελτία μεταφοράς χρημάτων και 4 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

