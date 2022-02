Κόσμος

Μεξικό: Μετανάστες έραψαν τα στόματα τους (σκληρές εικόνες)

Σοκάρουν οι εικόνες με τους μετανάστες που έραψαν τα στόματα τους. Διαδηλώνουν για πάνω από δέκα ημέρες ζητώντας να τους δοθούν άδειες διέλευσης.



Πάνω από δέκα μετανάστες έραψαν τα στόματά τους μπροστά στα τοπικά γραφεία του Εθνικού Ινστιτούτου Μετανάστευσης (INM) στην πόλη Ταπατσούλα, στο νότιο Μεξικό, στο πλαίσιο διαδήλωσης με κύρια αιτήματα να τους δοθούν χαρτιά προκειμένου να τους επιτραπεί να μεταβούν στο βόρειο τμήμα της χώρας, στα σύνορα με τις ΗΠΑ, μετέδωσαν μεξικανικά ΜΜΕ.

Μετανάστες διαδηλώνουν για πάνω από μια εβδομάδα στην Ταπατσούλα, στην πολιτεία Τσιάπας (νότια), ζητώντας να τους δοθούν άδειες διέλευσης για ανθρωπιστικούς λόγους.

«Διαδηλώνουμε για να μας αφήσουν να πάμε στη Μοντερέι (βόρεια) και κατόπιν να περάσουμε» τα σύνορα· οι αρχές «μου έκλεισαν ραντεβού σε τρεις ή τέσσερις μήνες και δεν έχω τα χρήματα να περιμένω τόσο», εξήγησε ο Ραφαέλ Ερνάντες, μετανάστης από τη Βενεζουέλα, που μαζί με άλλους, κυρίως από την Αϊτή και την Κούβα, ζητούν λύση.

Σύμφωνα με τον ακτιβιστή Ιρίνεο Μουχίκα, ο οποίος συνόδευσε τους διαδηλωτές, η υπηρεσία μετανάστευσης «δεν ανταποκρίνεται» και «δεν κάνει τίποτε για να επιλυθούν τα προβλήματα των μεταναστών, να τους δοθούν χαρτιά». Οι διαδηλωτές αποφάσισαν να ράψουν τα στόματά τους «σε ένδειξη διαμαρτυρίας» για τη μεταχείρισή τους, πρόσθεσε: «Ελπίζουμε ότι το INM θα δει πως ματώνουν, πως είναι ανθρώπινα όντα».

Η Γιοργέλις Ριβέρα, μετανάστρια από τη Βενεζουέλα, διαβεβαίωσε πως «το κάνω για την κόρη μου. Δεν έχει φάει τίποτα από χθες και δεν βλέπω καμία λύση (...) από τις αρχές». «Είμαστε σαν φυλακισμένοι εδώ», πρόσθεσε.





Χιλιάδες μετανάστες, κυρίως από κράτη της κεντρικής Αμερικής, διασχίζουν το Μεξικό κάθε χρόνο με την ελπίδα να μπορέσουν να περάσουν τα σύνορα και να ζητήσουν άσυλο στις ΗΠΑ, ώστε να σωθούν από τη βία και την ανέχεια στις χώρες τους.

Οι μεξικανικές αρχές έχουν ενισχύσει τους ελέγχους και τα μέτρα για να ανακόψουν τις μεταναστευτικές ροές, που άρχισαν να αυξάνονται δραματικά ήδη από την εκλογή στην προεδρία του Τζο Μπάιντεν.

Την 9η Δεκεμβρίου, φορτηγό που μετέφερε κάπου 160 μετανάστες ενεπλάκη σε τροχαίο σε δρόμο στην Τσιάπας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 56 εξ αυτών, στην πλειονότητά τους πολίτες της Γουατεμάλας.

Η INM λέει πως συνεχίζει την προσπάθεια να βοηθήσει τους μετανάστες, δίνοντας προτεραιότητα στους πιο ευάλωτους εξ αυτών – παιδιά, εφήβους, εγκύους, θύματα εγκλημάτων, ανθρώπους με αναπηρία, ηλικιωμένους. Προσθέτει πως υποδέχεται πάνω από 100 αιτούντες στα γραφεία της στην πόλη καθημερινά.

Πέρα από το ότι τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των μεταναστών που φθάνουν στο Μεξικό στην προσπάθειά τους να το διασχίσουν και να φθάσουν στις ΗΠΑ έχει πολλαπλασιαστεί, το 2021 οι αρχές έκαναν λόγο περί αύξησης των αιτήσεων για τη χορήγηση ασύλου στο ίδιο το Μεξικό κατά 87%, κυρίως από πολίτες της Αϊτής και της Ονδούρας.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες παρότρυνε πρόσφατα τις αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο να δημιουργήσουν νέα προγράμματα αρωγής εν μέσω της αύξησης των αφίξεων, ειδικά πολιτών της Βενεζουέλας, από τους οποίους σήμερα το Μεξικό ζητεί να έχουν βίζα για να τους επιτρέψει την είσοδο.

