Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ζαούτης: ο εμβολιασμός θα μειώσει κατά 90% τους θανάτους (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ στον ΑΝΤ1, για την ανάγκη εμβολιασμού και την καθοριστική συμβολή του στην μείωση των ασθενών που καταλήγουν από επιπλοκές του κορονοϊού.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ήταν την Παρασκευή ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ.

Ο κ. Θεοκλής Ζαούτης αναφέρθηκε στις αλλαγές που τίθενται σε ισχύ για τα πιστοποιητικά νόσησης, τονίζοντας πως άμεσα θα υπάρξουν ανάρτηση στον ιστότοπο του ΕΟΔΥ αναλυτικές πληροφορίες για να γνωρίζουν οι πολίτες όσα εφαρμόζονται κατά περίπτωση.

«Για τον εμβολιασμό θα πρέπει να εστιάσουμε στα πιο σημαντικά θέματα αυτήν την στιγμή. Το εμβόλιο μειώνει κατά 90% την πιθανότητα θανάτου, κυρίως στις μεγάλες ηλικίες. Αρκεί να σκεφτούμε αυτό: εάν κάνουμε όλοι το εμβόλιο, θα μειώσουμε κατά 90% τους θανάτους στην Ελλάδα», ανέφερε ο κ. Ζαούτης.

Ακόμη, ο επικεφαλής του ΕΟΔΥ επεσήμανε πως αν και η Όμικρον επικρατεί πλήρως σε όλη την Ελλάδα, το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων που καταγράφεται ημερησίως οφείλεται ακόμη στην μετάλλαξη Δέλτα.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στο Euroferry Olympia: Στο νοσοκομείο ένας επιβάτης (εικόνες)

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Καθηγητής κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση

Ουκρανία - Σχοινάς: μεγάλες ροές προσφύγων, αν κλιμακωθεί η κρίση