Eurogroup - Σταϊκούρας για ΔΝΤ: “Πράσινο φως” για προεξόφληση των δανείων

Το όφελος από την κατά δυο χρόνια νωρίτερα αποπληρωμή των δανείων που είχε λάβει η χώρα μας από το ΔΝΤ, ανέρχεται στα 230 εκ. ευρώ, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών.

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης ενέκριναν σήμερα την προεξόφληση του υπολοίπου των δανείων που είχε λάβει η Ελλάδα από το ΔΝΤ.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας εξέφρασε την ικανοποίηση του για την εξέλιξη αυτή επισημαίνοντας σε δηλώσεις του προς τον Τύπο ότι εν μέσω αυξημένης παγκόσμιας αβεβαιότητας και ανασφάλειας, η Ελλάδα έκανε ένα σημαντικό βήμα, το οποίο συνιστά απόδειξη της ισχυροποίησης της και της αυτοπεποίθησής της.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ είναι αυτή που ξεκίνησε την προεξόφληση τον Νοέμβριο του 2019, τη συνέχισε τον Μάρτιο του 2021 και την ολοκληρώνει την άνοιξη του 2022.

«Πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη για τη χώρα μας, με υψηλή συμβολική αξία και ουσιαστικό όφελος. Εξέλιξη που πιστοποιεί την πρόοδο και τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας, ενισχύει την αξιοπιστία της πατρίδας μας, έχει θετική επίδραση στο δημόσιο χρέος και εξοικονομεί πόρους προς όφελος της κοινωνίας» τόνισε ο Χρ. Σταϊκούρας επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι το συνολικό όφελος των τριών προεξοφλήσεων του ΔΝΤ διαμορφώνεται στα 230 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το υπόλοιπο της ελληνικής οφειλής ήταν στα 8,2 δισ. ευρώ και η προεξόφλησή της έγινε δυο χρόνια νωρίτερα.

Όφελος που, όπως είπε «αξιοποιείται από την κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων».

«Η σημερινή, σημαντική εξέλιξη, είναι αποτέλεσμα της αποτελεσματικής οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, εν μέσω πολλαπλών κρίσεων και απαιτητικών περιστάσεων. Πολιτική που επέτρεψε στη χώρα να ανακάμψει ισχυρά, να αναπτυχθεί βιώσιμα και δίκαια και να ισχυροποιηθεί πολύπλευρα» κατέληξε ο υπουργός Οικονομικών.

