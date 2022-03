Παράξενα

Μεξικό: Μεταμφίεσαν ναρκωτικά σε... κρεμμύδια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η όσφρηση λαγωνικού της αμερικανικής υπηρεσίας τελωνείων δεν επέτρεψε το τέχνασμα των διακινητών να στεφθεί από επιτυχία.



Μεξικανοί διακινητές ναρκωτικών προσπάθησαν να μεταμφιέσουν ώστε να μοιάζουν με λευκά κρεμμύδια πακετάκια συνολικά περίπου 600 κιλών μεθαμφεταμίνης, όμως πλέον μάλλον τους... τρέχουν δάκρυα από τα μάτια, αφού η όσφρηση λαγωνικού της αμερικανικής υπηρεσίας τελωνείων δεν επέτρεψε το τέχνασμα να στεφθεί από επιτυχία.

Ημιρυμουλκούμενο με φορτίο κρεμμυδιών, μέσα στο οποίο ήταν κρυμμένα τα ναρκωτικά, σταμάτησε για έλεγχο σε φυλάκιο της συνοριοφρουράς της Καλιφόρνιας και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος έδωσε στον χειριστή του να καταλάβει πως κάτι δεν πήγαινε καθόλου καλά.

Μεταξύ των χιλιάδων πραγματικών κρεμμυδιών, οι τελωνειακοί βρήκαν στον έλεγχο που ακολούθησε κάπου 1.200 μικρά πακέτα πούδρας σε λευκές συσκευασίες, στις οποίες οι διακινητές είχαν δώσει τη μορφή των βολβών αυτών για να ξεγελάσουν τις δυνάμεις επιβολής της τάξης.

«Δεν πρόκειται μόνο για πανούργα προσπάθεια να μπουν λαθραία ναρκωτικά στη χώρα, που δεν έχω ξαναδεί ποτέ, αλλά είναι επίσης κάτι που πήρε πολύ χρόνο, να συσκευαστούν έτσι τα ναρκωτικά», σχολίασε ο Σίντνι Άκι της υπηρεσίας τελωνείων του Σαν Ντιέγκο, στη νότια Καλιφόρνια.

Κατά τους υπολογισμούς της ομοσπονδιακής υπηρεσίας τελωνείων, τα 600 κιλά μεθαμφεταμίνης θα είχαν αξία μεταπώλησης 2,9 εκατομμυρίων δολαρίων.

Άλλη ένδειξη της ευρηματικότητας των διακινητών ναρκωτικών: τα αμερικανικά τελωνεία ανακοίνωσαν επίσης πως εντόπισαν και κατέσχεσαν δύο κιλά μαριχουάνας κρυμμένα μέσα σε κουτιά με δημητριακά για πρωινό, τα οποία είχαν σταλεί ταχυδρομικώς στη Βρετανία από την πολιτεία του Κεντάκι.

Ειδήσεις σήμερα:

Βραζιλία: ο Πελέ βγήκε νικητής από το νοσοκομείο

Εισβολή στην Ουκρανία: στρατιωτική φάλαγγα δεκάδων χιλιομέτρων πλησιάζει στο Κίεβο (εικόνες)

ΗΠΑ: Σκότωσε τα ανήλικα παιδιά του μέσα σε εκκλησία (εικόνες)