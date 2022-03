Κόσμος

Σολτς: Ο Βλαντίμιρ Πούτιν κακοποιεί τον ουκρανικό λαό

Νέα έκκληση του καγκελάριου Όλαφ Σολτς στον Βλαντιμίρ Πούτιν να σταματήσει τις πολεμικές επιχειρήσεις.

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς κάλεσε για ακόμη μία φορά τον Βλαντίμιρ Πούτιν «να σταματήσει αμέσως» όλες τις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία, να αποσύρει τα ρωσικά στρατεύματα και να επιστρέψει στον διάλογο.

«Η αιματοχυσία πρέπει να τελειώσει. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν κακοποιεί τον ουκρανικό λαό», τόνισε ο κ. Σολτς κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε από κοινού με τον Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου, Χαβιέ Μπέτελ. Η κλιμάκωση ήταν αναμενόμενη, σημείωσε ο καγκελάριος και ανέφερε ότι η Ουκρανία «έχει φθάσει σε πολύ δραματική κατάσταση, παλεύει κυριολεκτικά για την επιβίωσή της», καθώς οι κινήσεις των ρωσικών στρατευμάτων που αναφέρθηκαν σήμερα είναι πολύ εκτεταμένες. «Οι εικόνες που έρχονται από την Ουκρανία, με πολλούς νεκρούς, τραυματίες και κατεστραμμένα κτίρια, θα είναι μόνο η αρχή αυτού που είναι πιθανό να συμβεί», προειδοποίησε ο Όλαφ Σολτς και υπογράμμισε ότι πρέπει τώρα η προσοχή όλων να εστιαστεί στο πώς θα σταματήσει όλο αυτό. Ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν σε βάρος της Ρωσίας θα έχουν αποτέλεσμα, ενώ «σίγουρα θα ακολουθήσουν κι άλλες».

«Ο πόλεμος του Πούτιν εναντίον της Ουκρανίας είναι ένα σημείο καμπής. Είναι πόλεμος κατά της ελευθερίας και των αξιών που υπερασπιζόμαστε», δήλωσε από την πλευρά του ο κ. Μπέτελ και, απευθυνόμενος στους Ουκρανούς, δήλωσε: «Δεν είστε μόνοι». Υποσχέθηκε δε να κάνει το παν προκειμένου να τερματιστεί το συντομότερο δυνατό η σύγκρουση και η Ουκρανία να ανακτήσει την ειρήνη και τη σταθερότητά της. «Να μην ξεχνάμε, κάθε μέρα σκοτώνονται Ουκρανοί οι οποίοι δεν φταίνε σε τίποτα. Είναι αναθεματισμένο καθήκον μας να τους υπερασπιστούμε!», είπε χαρακτηριστικά και ζήτησε τη συνέχιση της διπλωματικής προσπάθειας από τη Γερμανία και τη Γαλλία, παρά τις κυρώσεις, προκειμένου να τερματιστεί η ρωσική επίθεση. «Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στη Γερμανία και στη Γαλλία. Δεν είναι ένας απλός διάλογος. Αλλά πρέπει να φτάσουμε στην κατάπαυση του πυρός. Και χωρίς να συζητούμε, αυτό δεν είναι εφικτό», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου.

