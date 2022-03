Πολιτική

Μητσοτάκης για Ουκρανία: Έλληνες στρατιώτες θα βρεθούν δίπλα της, εάν χρειαστεί

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε νέο πακέτο στήριξης ευάλωτων νοικοκυριών για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, που διογκώνεται λόγω της ρωσικής εισβολής. Δήλωσε ανοιχτός σε διάλογο με τον Ερντογάν.

«Τον πόλεμο αυτόν δεν τον θέλαμε, δεν τον ήθελε η Δύση, δεν τον ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν τον ήθελε το ΝΑΤΟ, τον επέλεξε προσωπικά ο Βλαντίμιρ Πούτιν για τους δικούς του λόγους, για τη δική του προβολή ενός ιστορικού αναθεωρητισμού, και αυτός θα πληρώσει τις συνέπειες. Δυστυχώς, όμως, θα τις πληρώσει και ο ρωσικός λαός», τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στον Alpha, σημειώνοντας ακόμη πως δεν έχει καμία αμφιβολία ότι «πράξαμε το σωστό όπως και η ΕΕ» και πρόσθεσε ότι έλαβε την απόφαση να ταχθεί στο πλευρό των συμμάχων απέναντι στη Ρωσία, γιατί, όπως είπε, ήταν το ηθικά σωστό και το εθνικά επιβεβλημένο, καθώς δέχεται μια επίθεση μια ελεύθερη χώρα και πρέπει να σταθούμε στο πλευρό της.

Ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην απόφασή του να ταχθεί στο πλευρό των συμμάχων και της ΕΕ είπε ότι η χώρα μας είχε έναν λόγο παραπάνω από τις άλλες «να συνταχθεί με τη σωστή πλευρά της ιστορίας» και αναρωτήθηκε «με ποια ηθική υπόσταση και με ποιο ηθικό ανάστημα, θα ζητούσαμε εμείς ανάλογη συνδρομή, αν ο μη γένοιτο βρισκόμασταν σε μια ίδια κατάσταση;».

Γι’ αυτό, όπως εξήγησε, «το κάνουμε χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις και να μπορέσουμε να δείξουμε και εμείς ότι είμαστε ενεργό μέλος, στο βαθμό που συμμετέχουμε».

Ο Pρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι η χώρα μας θα στείλει εάν της ζητηθεί στρατιωτικές δυνάμεις στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ σε γειτονικές με την Ουκρανία χώρες, αλλά πρόσθεσε ότι ακόμη δεν έχει τεθεί τέτοιο αίτημα από το ΝΑΤΟ προς την Ελλάδα.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι όλες οι χώρες στέκονται στο πλευρό της δημοκρατίας και της αναφαίρετης δυνατότητας που πρέπει να έχει μια χώρα να υπερασπιστεί την εδαφική της ακεραιότητα, και αναφερόμενος στην απόφαση για αποστολή "αμυντικού οπλισμού" είπε ότι την ίδια μέρα και η ΕΕ αποφάσισε να παράσχει αμυντικό υλικό.

Για την Τουρκία

Ο Πρωθυπουργός αναφερόμενος στο ενδεχόμενο στήριξης της Τουρκίας από τη Ρωσία είπε ότι είναι πιθανό, αλλά όπως είπε «όλος ο υπόλοιπος κόσμος, όμως, θα είναι θετικά διακείμενος προς τα δικά μας συμφέροντα». Διότι, όπως εξήγησε, «η Τουρκία κάνει μία επιλογή σήμερα, και ο αναθεωρητισμός, η προβολή αυτοκρατορικών φιλοδοξιών δεν είναι σήμερα μία εξαιρετικά δημοφιλής πολιτική».

Παράλληλα όμως ο πρωθυπουργός δήλωσε ανοιχτός στο ενδεχόμενο συνάντησης με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν θα έρθει ξαφνικά μια άνοιξη και θα έχουμε ξεπεράσει όλες τις διαφορές μας. Όμως εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι συναντήσεις οι οποίες διευκολύνουν στο να εκτονωθεί ένα κλίμα έντασης το οποίο δεν έχει πυροδοτήσει η Ελλάδα, μόνο χρήσιμες μπορούν να είναι σε αυτή τη συγκυρία.

Για το συμβούλιο πολιτικών αρχηγών

Ο κ. Μητσοτάκης ερωτώμενος σχετικά, εξέφρασε την επιφύλαξή του και τον σκεπτικισμό του για την σκοπιμότητα του συμβουλίου πολιτικών αρχηγών, και είπε ότι ο ίδιος δεν έχει συγκαλέσει κανένα, διότι δεν θεωρεί ότι προσφέρουν κάτι.

«Έχω συμμετάσχει σε κάποια. Θεωρώ ότι είναι μια συζήτηση η οποία -έτσι όπως είναι οργανωμένη- δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δεν προσθέτει κάτι. Ό,τι έχουμε να πούμε, να το πούμε στην Βουλή, δημόσια και ενώπιον του ελληνικού λαού», είπε χαρακτρηριστικά.

Αναφερόμενος στην απόφαση της ΕΕ για κυρώσεις στους Ρώσους ολιγάρχες οι οποίοι είναι πολύ κοντά στον Βλαντίμιρ Πούτιν ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι για αυτούς τους ολιγάρχες, εάν εντοπιστούν περιουσιακά στοιχεία τους στην Ελλάδα, προφανώς και θα δράσουμε ανάλογα.

Για την οικονομία και τον τουρισμό

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στην οικονομία, στον τουρισμό όπου εκτίμησε ότι θα απορροφηθεί από την αγορά η απουσία των Ρώσων τουριστών.

Για την επίδραση στην Ενέργεια και το κόστος της, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις και επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας με το δίλημμα «σταθερότητα ή περιπέτειες».

«Οι μισθοί σήμερα είναι χαμηλοί και αυτό είναι το αποτέλεσμα δεκαετούς κρίσης. Η ανάπτυξη θα πρέπει να αντανακλάται και στους μισθούς. Την 1η Μαΐου θα υπάρχει σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού. Μπορεί και νωρίτερα. Καταλαβαίνω το νέο άνθρωπο που ζει στο νοίκι», είπε ο Πρωθυπουργός.

Ανέφερε ακόμη «Ακούω γκρίνια από τους εργοδότες ότι δεν βρίσκουν υπαλλήλους. Η απάντησή μου είναι πληρώστε περισσότερο».

«Αυτό που νοιάζει τον πολίτη είναι τι μένει στην τσέπη του. Θα υπάρχουν εξαγγελίες εντός του Μαρτίου που θα αφορούν τους πιο αδύναμους. Μία έκτακτη ενίσχυση, μια επιταγή ακρίβειας, ένα έκτακτο επίδομα» είπε ο Πρωθυπουργός αναγνωρίζοντας ακόμη πως «Η Ελλάδα δεν είχε πρόβλημα στέγης. Αρχίζει να έχει. Η κυβέρνηση θα το αντιμετωπίσει. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή ο μισός μισθός να πηγαίνει στο ενοίκιο».

Αντιδράσεις των κομμάτων

Το Κίνημα Αλλαγής σε ανακοίνωσή του αναφέρει «δυστυχώς ο κ. Μητσοτάκης ακολουθεί τα χνάρια του προκατόχου του κ. Τσίπρα και δεν πιστεύει στην εθνική συνεννόηση. Η εθνική συνεννόηση δεν είναι αλά καρτ και κυρίως δεν προσαρμόζεται στα κατά καιρούς συμφέροντα της ΝΔ. Ξαφνικά ο κ. Μητσοτάκης ανακάλυψε ότι υπάρχει πρόβλημα κόστους στέγης στην Ελλάδα. Μάλλον θα διάβασε το άρθρο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σε κυριακάτικη εφημερίδα. Το πρόβλημα των υψηλών ενοικίων δεν είναι καινούργιο για εμάς. Είναι καινούργιο μόνο για την κυβέρνηση. Έχουμε αναδείξει την ανάγκη αξιοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης για την κατασκευή κατοικιών, που θα μπορούσαν να δοθούν για ενοικίαση σε χαμηλότερη τιμή με κοινωνικά κριτήρια, όπως έκανε η Πορτογαλία με πρόβλεψη κατασκευής 26.000 κατοικιών, η Ισπανία με 20.000 κατοικίες και η Ιταλία με 10.000 κατοικίες. Αντίθετα, είναι τέτοια η υποκρισία της κυβέρνησης στο εθνικό σχέδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης, που συμπεριέλαβε την ανακαίνιση 70 κατοικιών στην Αθήνα και 30 στη Θεσσαλονίκη. Όσον αφορά στην αύξηση των τιμών της ενέργειας, ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε τις ευθύνες του καθώς ενώ οι άλλες χώρες μείωναν την εξάρτησή τους από το φυσικό αέριο, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα, που εν μέσω ενεργειακής κρίσης αύξησε κατά 25% την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο».

Σε σχόλιο του ΚΚΕ σημειώνεται πως «Αν κάτι “προσέφερε” η συνέντευξη του πρωθυπουργού είναι πολύ μεγάλη ανησυχία για όλα τα κρίσιμα προβλήματα, ιδιαίτερα για την επικίνδυνη εμπλοκή της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία και για τις αρνητικές συνέπειες στο λαό, ο οποίος ήδη πληρώνει βαρύ τίμημα με την ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια, το κόστος των εξοπλισμών. Ο κ. Μητσοτάκης, με τα γνωστά ανιστόρητα επιχειρήματα, χαρακτήρισε ως “ηθική” την εμπλοκή της Ελλάδας στο πλευρό του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, κρύβοντας ότι είναι οι ίδιες δυνάμεις που παραβίασαν σύνορα, καλλιέργησαν λογικές αναθεωρητισμού, προκάλεσαν ανθρωπιστικές καταστροφές κι ευθύνονται, όπως και η Ρωσία, για την τραγωδία του ουκρανικού λαού. Γι αυτό το λόγο, καμία προσδοκία δε μπορεί να υπάρχει ότι αυτοί οι “σύμμαχοι” θα στηρίξουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας έναντι του “αναθεωρητισμού” της τουρκικής ηγεσίας. Αντίθετα η παραδοχή του κυρίου Μητσοτάκη, ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται στο πλαίσιο της συνοχής της Νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, προκαλεί ανησυχία, αφού στρώνει το έδαφος για επικίνδυνες διευθετήσεις και παζάρια με την Τουρκία με αμερικαΝΑΤΟϊκή παρέμβαση. Ο ελληνικός λαός δε θα πρέπει να αποδεχτεί καμία θυσία στα δικαιώματα του για τα συμφέροντα και τους ανταγωνισμούς του κεφαλαίου που προκλητικά βαφτίζονται “αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας”».

Το ΜέΡΑ25 αναφέρει «Η μεγάλη είδηση που πρέπει να κρατήσουμε από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον τηλεοπτικό Alpha και τον κ. Σρόιτερ, είναι η ομολογία του κ. Μητσοτάκη ότι ακόμα και τώρα, δεν αισθάνεται ΚΑΜΜΙΑ ανάγκη να συνομιλήσει με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, με τη Βουλή, ή έστω με το δικό του υπουργικό συμβούλιο για την απόφαση η χώρα μας να διαλέξει πλευρά σε έναν μαινόμενο πόλεμο, αλλά καταφανώς αισθάνθηκε μια επείγουσα ανάγκη να προστρέξει στο μόνο θεσμό που αναγνωρίζει: τα φιλικά προς την κυβέρνηση ΜΜΕ. Η Εθνική συνεννόηση; Η Δημοκρατία; Περιττές ενοχλήσεις. Πρωθυπουργός αποφασίζει, Πρωθυπουργός ανακοινώνει, από τα ασφυκτικά ελεγχόμενα από την κυβέρνηση ΜΜΕ, ότι η Ελλάδα μπαίνει σε επικίνδυνα μονοπάτια μόνο και μόνο για να δείξει ο κ. Μητσοτάκης στα υπερατλαντικά αφεντικά του ότι «παίρνει πρωτοβουλίες» πριν καν του το ζητήσουν, και προειδοποιώντας θρασύτατα τους πολίτες ότι «θα υπάρξουν συνέπειες», αμελώντας να προσθέσει ότι δεν είναι αυτός που θα τις πληρώσει. Σε έναν επικίνδυνο κόσμο, η χώρα έχει την ατυχία να έχει έναν επικίνδυνο Πρωθυπουργό. Είναι πλέον θέμα στοιχειώδους αυτοάμυνας της χώρας να απαλλαγεί από το θανάσιμο εναγκαλισμό της «Μητσοτάκης Α.Ε.» με ό, τι έχει απομείνει ακόμα από τους θεσμούς».

