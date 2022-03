Αθλητικά

Σκοποβολή - Παγκόσμιο Κύπελλο: Χάλκινο μετάλλιο για τα αδέρφια Κορακάκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η Άννα Κορακάκη και ο αδερφός της Διονύσης, κερδίζοντας το χάλκινο μετάλλιο

Ένα τρίτο μετάλλιο κατέκτησε στο Παγκόσμιο Κύπελλο σκοποβολής του Καΐρου η Άννα Κορακάκη. Μετά το χρυσό μετάλλιο στο 10άρι αεροβόλο πιστόλι και το χάλκινο που κατέκτησαν μαζί με τον αδελφό της, Διονύση, στο μικτό αγώνισμα των 10μ. με αεροβόλο πιστόλι, σήμερα (4/3) η «χρυσή» Ολυμπιονίκης κρέμασε στο στήθος το χάλκινο μετάλλιο στο αεροβόλο πιστόλι 25μ.

Οι διακρίσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο αφορούν ολόκληρη την οικογένεια Κορακάκη καθώς στην κατηγορία του μεικτού σημείωσε ακόμα μία διάκριση μαζί με τον αδερφό της, Διονύση Κορακάκη, ο οποίος έκανε και μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ - MBC Group: τα “κλειδιά” της συμφωνίας για επενδύσεις στην Ελλάδα

Μητσοτάκης: η ανάπτυξη του 2021 είναι “γραμμή άμυνας” για τις δυσκολίες, λόγω της ακρίβειας

Ουκρανία: Το κομβόι με τους Έλληνες πέρασε στην Μολδαβία