ΥΠΑ: Νέες οδηγίες για τις αφίξεις των επιβατών εξωτερικού

Τι ισχύει σύμφωνα με την ήδη εκδοθείσα covid-19 notam της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Με την εφαρμογή της αεροπορικής οδηγίας όλοι οι επιβάτες που καταφθάνουν στην χώρα μας από οποιαδήποτε προορισμό του εξωτερικού δεν χρειάζεται να συμπληρώνουν πριν την άφιξη στην Ελλάδα την ηλεκτρονική φόρμα PLF

Σε ισχύ τίθεται από αύριο Τρίτη 15 Μαρτίου, η κατάργηση του PLF για τους επιβάτες πτήσεων εξωτερικού, σύμφωνα με την ήδη εκδοθείσα covid-19 notam της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Ειδικότερα, με την εφαρμογή της αεροπορικής οδηγίας όλοι οι επιβάτες που καταφθάνουν στην χώρα μας από οποιαδήποτε προορισμό του εξωτερικού δεν χρειάζεται να συμπληρώνουν πριν την άφιξη στην Ελλάδα την ηλεκτρονική φόρμα PLF.

