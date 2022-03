Οικονομία

ΕΒΕΑ για ενοίκια: πλαφόν στις αυξήσεις

Που ζητά να οριστεί το ανώτατο όριο αύξησης των ενοικίων στις επαγγελματικές μισθώσεις το Επιμελητήριο, ως αντίβαρο στον πληθωρισμό και την πίεση των επιχειρήσεων.

Τη θέσπιση πλαφόν 3% από την πλευρά της Πολιτείας στην τιμαριθμική αναπροσαρμογή των επαγγελματικών μισθωμάτων ζήτησε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Γιάννης Μπρατάκος με επιστολή που απέστειλε προς τους αρμόδιους υπουργούς Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα και Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ως ένα στοχευμένο μέτρο που μπορεί να λειτουργήσει ως αντίβαρο στην απειλή του αυτοτροφοδοτούμενου πληθωρισμού.

Όπως αναφέρει στην επιστολή του ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, με δεδομένες τις έκτακτες συνθήκες που επηρεάζουν δυσανάλογα το ύψος του τιμαρίθμου, το συγκεκριμένο μέτρο συνιστά μια θεμιτή εξισορροπητική παρέμβαση από την πλευρά του κράτους, που θα επιτρέψει τον δίκαιο επιμερισμό του πρόσθετου κόστους μεταξύ των ιδιοκτητών και των ενοικιαστών.

Αναλυτικά, η επιστολή του προέδρου του ΕΒΕΑ κ. Γιάννη Μπρατάκου έχει ως εξής:

«Εδώ και αρκετούς μήνες η πραγματική οικονομία αντιμετωπίζει ένα κύμα ανατιμήσεων στην ενέργεια, στις πρώτες ύλες και σε βασικά αγαθά. Οι πιέσεις αυτές, που ξεκίνησαν ως επακόλουθο της απορρύθμισης που προκάλεσε η πανδημία, σήμερα παγιώνονται και εντείνονται εξαιτίας της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Η αλματώδης άνοδος του πληθωρισμού, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα, διαβρώνει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, δυσχεραίνει τη λειτουργία των επιχειρήσεων και επιβραδύνει τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Σε αυτό το περιβάλλον, είναι σκόπιμο να υπάρξουν από την πλευρά της Πολιτείας στοχευμένα μέτρα, που μπορούν συνδυαστικά να λειτουργήσουν ως αντίβαρο στην απειλή του αυτοτροφοδοτούμενου πληθωρισμού.

Μια ρύθμιση που υπηρετεί αυτό το στόχο, είναι η θέσπιση πλαφόν της τάξης του 3% στην τιμαριθμική αναπροσαρμογή των επαγγελματικών μισθωμάτων. Με δεδομένες τις έκτακτες συνθήκες που επηρεάζουν δυσανάλογα το ύψος του τιμαρίθμου, θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο συνιστά μια θεμιτή εξισορροπητική παρέμβαση από την πλευρά του κράτους, που θα επιτρέψει το δίκαιο επιμερισμό του πρόσθετου κόστους μεταξύ των ιδιοκτητών και των ενοικιαστών.

Σε μια ακόμα εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τόπου χρειάζονται κάθε δυνατή στήριξη, προκειμένου να επιβιώσουν και να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην ανάκαμψη της επόμενης μέρας».

