Ιερώνυμος - Μητσοτάκης: τηλεφώνημα με ευχές

Με πρωτοβουλία του Αρχιεσπισκόπου συνομίλησαν οι δύο άνδρες, το μεσημέρι της Τρίτης.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη είχε σήμερα το μεσημέρι ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.

Ο Μακαριώτατος ρώτησε τον Πρωθυπουργό για την κατάσταση της υγείας του και του ευχήθηκε περαστικά και ταχεία ανάρρωση.

Ο Πρωθυπουργός από την πλευρά του ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο για τις ευχές του και του σημείωσε ότι ευτυχώς περνά τον κορονοϊό με ήπια συμπτώματα, υπογραμμίζοντας ότι εξακολουθεί να εργάζεται κανονικά από την οικία του.

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, όπως αναφέρει ο ίδιος σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram.

"Στο ημερήσιο rapid τεστ που έκανα σήμερα στο γραφείο βγήκα θετικός στον Covid19. Κατά συνέπεια θα απομονωθώ στο σπίτι μου και θα εργαστώ από εκεί.

Θέλω να θυμάστε ότι ο τριπλός εμβολιασμός παρέχει την καλύτερη δυνατή ασφάλεια από την σοβαρή νόσηση.

Είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά και πολύ σύντομα θα είμαι πάλι στο γραφείο", γράφει σε ανάρτηση του ο Πρωθυπουργός, οποίος λίγο νωρίτερα συνομίλησε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την κατάσταση στην Ουκρανία και για την ελληνική ομογένεια στα νότια της χώρας.

Ολοκληρώθηκε την Τρίτη ο κύκλος τηλεφωνικών συνομιλιών του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους προέδρους των κομμάτων της Βουλής, σχετικά με τα όσα ο Πρωθυπουργός συζήτησε με τον Τούρκο Πρόεδρο, στην Κωνσταντινούπολη.





