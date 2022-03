Κοινωνία

Νίκαια: τραυματίες από φωτιά σε διαμέρισμα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ηλικιωμένος ξύπνησε από την φωτιά που είχε αρπάξει το σεντόνι του. Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Τρόμος και πανικός επικράτησαν μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου σε πολυκατοικία επί της οδού Αδριανουπόλεως, στην Νίκαια.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 04:00 την νύχτα.

Επί τόπου έσπευσαν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Λόγω του στενού δρόμου, δεν ήταν εφικτό να επιχειρήσει κλιμακοφόρο όχημα για την εκκένωση του κτηρίου, όπως μετέδωσε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Λάζος Μαντικός.

Δύο ένοικοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Όπως είπε ο ηλικιωμένος ένοικος του διαμερίσματος, στο οποίο διαμένει μαζί με τον γιό του, πιθανώς η φωτιά ξεκίνησε από ένα αερόθερμο που είχαν σε λειτουργία για να ζεσταθούν.

«Εγώ κοιμόμουν με το αερόθερμο, είχα και το ραδιόφωνο ανοιχτό. Το ευτύχημα είναι ότι με «πήρε» η φωτιά στην μούρη από το σεντόνι που είχε αρπάξει φωτιά και ξύπνησα», είπε ο άνδρας, ο οποίος έχει εμφανή σημάδια από τις φλόγες στο πρόσωπο του.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: βοριάδες και τοπικές βροχές την Πέμπτη

ΕΟΔΥ: τα σημεία για rapid test δωρεάν την Πέμπτη