Ο Τεντόγλου παγκόσμιος πρωταθλητής με απίστευτο άλμα

Το δεύτερο άλμα ήταν αρκετό για να τον χρίσει πρωταθλητή κόσμου ανήμερα των 24ων γενεθλίων του! Συγχαρητήρια από τον πολιτικό κόσμο.



Το δεύτερο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου ήταν αρκετό για να τον χρίσει πρωταθλητή κόσμου και μάλιστα ανήμερα των 24ων γενεθλίων του!

Ο "χρυσός" Ολυμπιονίκης του Τόκιο «προσγειώθηκε» στα 8.55μ. στη δεύτερη του προσπάθεια στον τελικό του μήκους του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κλειστού στίβου στο Βελιγράδι, βελτιώνοντας το πανελλήνιο ρεκόρ που ανήκε στην ίδιο από το 2019 (8.38μ. στο Ευρωπαϊκό της Γλασκώβης)!

Παράλληλα, ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι σημείωσε την έκτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στον κλειστό στίβο και την τρίτη καλύτερη στην Ευρώπη πίσω από τον Ισπανό Γιάγκο Λαμέλα με 8.56μ. και τον Γερμανό Σεμπάστιαν Μπάγιερ με το 8.71μ. από το 2009.

Ο Τεντόγλου ήταν για οριακά άκυρος στην πρώτη του προσπάθεια, «πέταξε» στη δεύτερη, ενώ ήταν άκυρος και στην τρίτη. Συνέχισε στην τέταρτη προσπάθειά του με 8.26μ, άφησε το πέμπτο άλμα του και έκλεισε με 8.51!

Παγκόσμιος Μίλτος Τεντόγλου! Με άλμα στα 8.55 κατέκτησε το ??στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Βελιγράδι. Συνεχίζεις να μας κάνεις υπερήφανους Μίλτο#TeamHellas ????#Tentoglou#gold#WABelgrade2022#Belgrade2022 pic.twitter.com/flhLubIvf3 — Ηellenic Olympic Committee (@HellenicOlympic) March 18, 2022

Οι κορυφαίες επιδόσεις όλων των εποχών στον κλειστό στίβο:

Καρλ Λιούις (ΗΠΑ) 8.79μ. Σεμπάστιαν Μπάγερ (Ιταλία) 8.71 Ιβάν Πεντρόσο (Κούβα) 8.62 Μιγκέλ Πέιτ (ΗΠΑ) 8.59 Γιάγκο Λαμέλα (Ισπανία) 8.56 ΜΙΛΤΟΣ ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ 8.55 Ρόμπερτ Εμιγιάν (Σοβιετική Ένωση) 8.49 Χουάν Μιγκέλ Ετσεβαρία (Κούβα) 8.46 ΓιουΒον Χάρισον (ΗΠΑ) 8.45 Λάρι Μίρικς (ΗΠΑ) 8.44 Μάικ Πάουελ (ΗΠΑ) 8.44 Λούβο Μανιόγκα (Νότια Αφρική) 8.44

Συγχαρητήρια από ΠτΔ και πολιτικούς Με ανάρτηση στο twitter η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου συνεχάρη τον Μίλτο Τεντόγλου για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο άλμα εις μήκος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Βελιγράδι. «Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιονίκη μας και πρωταθλητή Ευρώπης Μίλτο Τεντόγλου, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Βελιγράδι! Μια νίκη που δίνει σε όλους μας χαρά και αισιοδοξία!» αναφέρει η κυρία Σακελλαροπούλου. Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιονίκη μας και πρωταθλητή Ευρώπης Μίλτο Τεντόγλου, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Βελιγράδι! Μια νίκη που δίνει σε όλους μας χαρά και αισιοδοξία! ???? #WorldIndoorChamps — President GR (@PresidencyGR) March 18, 2022 "Η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου από τον Μίλτο Τεντόγλου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, μας γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια, ειδικά σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία" αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εκφράζοντας τα θερμά του συγχαρητήρια στον Μίλτο Τεντόγλου. Η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου από τον Μίλτο Τεντόγλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, μας γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια, ειδικά σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία. Θερμά συγχαρητήρια Μίλτο! ???? — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 18, 2022 Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας έγραψε στο Twitter: «Παγκόσμιος πρωταθλητής, στα 24 του, την ημέρα των γενεθλίων του, αυτός ο σπουδαίος αθλητής που κάνει το άλμα να μοιάζει απλή υπόθεση. Μίλτο Τεντόγλου, σήμερα μας προσέφερες αυτή τη χαρά που είχαμε ανάγκη, μέσα στη σκληρή καθημερινότητα των ημερών. Σε ευχαριστούμε.» Παγκόσμιος πρωταθλητής, στα 24 του, την ημέρα των γενεθλίων του, αυτός ο σπουδαίος αθλητής που κάνει το άλμα να μοιάζει απλή υπόθεση. Μίλτο Τεντόγλου, σήμερα μας προσέφερες αυτή τη χαρά που είχαμε ανάγκη, μέσα στη σκληρή καθημερινότητα των ημερών.

Σε ευχαριστούμε.#Τεντογλου pic.twitter.com/C4aWo8mCcI — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) March 18, 2022 "Συγχαρητήρια στον Μίλτο Τεντόγλου, για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Ο Ολυμπιονίκης μας πρόσθεσε άλλη μια επιτυχία στη λαμπρή αθλητική του καριέρα γεμίζοντας όλους τους Έλληνες υπερηφάνεια" αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης,σε συγχαρητήρια ανάρτησή του στα social media για την χρυσή διάκριση του Ολυμπιονίκη Μίλτου Τεντόγλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, που διεξήχθη στο Βελιγράδι. Συγχαρητήρια στον Μίλτο Τεντόγλου, για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Ο Ολυμπιονίκης μας πρόσθεσε άλλη μια επιτυχία στη λαμπρή αθλητική του καριέρα γεμίζοντας όλους τους Έλληνες υπερηφάνεια. — Nikos Androulakis (@androulakisnick) March 18, 2022 "Συγχαρητήρια στον Μίλτο Τεντόγλου, για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Ο Ολυμπιονίκης μας πρόσθεσε άλλη μια επιτυχία στη λαμπρή αθλητική του καριέρα γεμίζοντας όλους τους Έλληνες υπερηφάνεια" αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής,σε συγχαρητήρια ανάρτησή του στα social media για την χρυσή διάκριση του Ολυμπιονίκη Μίλτου Τεντόγλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, που διεξήχθη στο Βελιγράδι.

