Κοινωνία

Φωτιά σε κτήριο στο κέντρο της Αθήνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άμεση κινητοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος. Επί τόπου υδροφόρα και βραχιονοφόρο όχημα.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στο κέντρο της Αθήνας.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, στην «καρδιά» της Αθήνας.

Επί τόπου επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 2 υδροφόρα οχήματα.

Ακόμη, επί τόπου έσπευσε και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, που συμβάλει στην επιχείρηση.

Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 21, 2022

Εκτιμάται ότι η φωτιά ξεκίνησε από την προσπάθεια κάποιου άστεγου να ζεσταθεί...

Ειδήσεις σήμερα:

Indian Wells - Σάκκαρη: υπόσχομαι πως θα “επιστρέψω”

Ουκρανία - Μαριούπολη: το τελεσίγραφο και οι φόβοι για “τελική επίθεση”

ΕΦΚΑ - Συντάξεις Απριλίου: Οι ημερομηνίες πληρωμής