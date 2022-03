Κοινωνία

Αγνοούμενος βρέθηκε νεκρός σε λίμνη

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του άνδρα από το στενό περιβάλλον του και από τις Αρχές. Τι αναφέρεται από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Θρήνος διαδέχεται την αγωνία συγγενών και φίλων για την τύχη του 55χρονου Γιάννη Μπουλοκώστα.

Η σορός του, βρέθηκε από ψαράδες, το μεσημέρι της Δευτέρας, στην Λίμνη Πολυφύτου, στο Σπάρτο, στην περιοχή του Προφήτη Ηλία.

Σε ανακοίνωση του, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρει:

«Μετά λύπης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την τραγική κατάληξη στην αναζήτηση του Μπουλοκώστα Γιάννη, 55 ετών, καθώς η σορός του εντοπίστηκε στην Κοζάνη από ψαράδες της περιοχής. Τα αίτια θανάτου του διερευνώνται από τις Αρμόδιες Αρχές.

Ο Μπουλοκώστας Γιάννης είχε εξαφανιστεί στις 25/2/2022 από την περιοχή της Κοζάνης και το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 28/2/22 όταν άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Μπουλοκώστα Γιάννη, που έχασε άδικα έναν δικό τους άνθρωπο και θα βρίσκεται δίπλα τους για οτιδήποτε χρειαστούν».

