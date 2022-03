Κοινωνία

Καιρός: Νέα επιδείνωση τις επόμενες ώρες

Θερμοκρασίες υπό το μηδέν σε πολλές περιοχές της χώρας. Πού έδειξε -9,3 βαθμούς Κελσίου.

Χειμωνιάτικο θα είναι το σκηνικό του καιρού και σήμερα Τρίτη. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ που βρίσκεται σε ισχύ τις επόμενες ώρες αναμένεται νέα επιδείνωση για το επόμενο διήμερο.

Συγκεκριμμένα, αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές ή καταιγίδες αναμένονται μετά το μεσημέρι, στα παραθαλάσσια κυρίως, της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας, στα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, τη βόρεια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Πολύ χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και ισχυρός παγετός σημειώθηκαν τις πρωινές ώρες σήμερα, ιδιαίτερα στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, όπου η ελάχιστη θερμοκρασία έπεσε, κατά τόπους, κάτω από τους -9 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, οι χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στο Φαράγγι Μοιρών Φλώρινας (-9,3 °C), στο Σέλι (-9,1), στο Μεσόβουνο Κοζάνης (-7,4), στα Γρεβενά (-7,1), στο Τέροβο Ιωαννίνων (-6,9), στο Περτούλι Τρικάλων (-6,8) και στον Άγιο Παύλο Ημαθίας (-6,6 βαθμοί).

