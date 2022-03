Αθλητικά

Σίνισα Μιχαΐλοβιτς: Νέα “μάχη” με τη λευχαιμία

Η αρρώστια είναι γενναία για να γυρίσει να με αντιμετωπίσει, είπε σε συνέντευξή Τύπου του ο Σέρβος προπονητής.

Ο Σίνισα Μιχαΐλοβιτς συνεχίζει να δίνει μάχη με τη λευχαιμία.

Ο Σέρβος προπονητής της Μπολόνια, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το μεσημέρι του Σαββάτου (26/3) ανακοίνωσε πως θα πρέπει να νοσηλευτεί ξανά και ως εκ τούτου θα χάσει κάποιους αγώνες του ιταλικού συλλόγου.

«Η αρρώστια είναι γενναία για να γυρίσει να με αντιμετωπίσει,» σχολίασε και πρόσθεσε: «Πρέπει να νοσηλευτώ ξανά. Αυτή τη φορά πρέπει να προλάβω. Θα χάσω κάποιους αγώνες.Ελπίζω να επιστρέψω σύντομα».

Τον Ιούλιο του 2019 ο Σίνισα Μιχαΐλοβιτς είχε υποβληθεί στην πρώτη χημειοθεραπεία, καθώς είχε διαγνωστεί με οξεία μυελογενή λευχαιμία.

