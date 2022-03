Κοινωνία

Νεκρά παιδιά - Ρούλα Πισπιρίγκου: Το πρώτο βράδυ στη ΓΑΔΑ (βίντεο)

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατηγορούμενη παραμένει σιωπηλή, έως αυτή την ώρα τουλάχιστον, και δεν απαντάει σε καμία ερώτηση των αστυνομικών.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις από χθες το βράδυ στην υπόθεση με τα τρία νεκρά παιδιά στην Πάτρα.

Η 33χρονη μητέρα της συνελήφθη χθες το απόγευμα μετά την ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση της Τζωρτζίνας, που άσκησε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθήνας, Αντώνης Ελευθεριάνος.

Όχημα με αστυνομικούς της διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής μετέφερε την 33χρονη από την Πάτρα, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ενώ αμέσως μετά οδηγήθηκε στο τμήμα Ανθρωποκτονιών

Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες του τμήματος Ανθρωποκτονιών για τον θάνατο και των άλλων δύο κοριτσιών της συλληφθείσας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το πρώτο βράδυ στη ΓΑΔΑ η Ρούλα Πισπιρίγκου ζήτησε να πάρει τηλέφωνο όμως δεν της δόθηκε η δυνατότητα, ενώ συνεχώς ζητούσε και νερό.

Μάλιστα, οι αστυνομικοί , σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν την μετέφεραν στα κρατητήρια του 7ου ορόφου και παρέμεινε στον 11ο όροφο λόγω πιθανότητας αυτοχειρίας.

Ο κ. Λύτρας σε επικοινωνία με την εκπομπή "Το Πρωινό" και το Γιώργο Λιάγκα δήλωσε πως διαχωρίζει τη θέση του και πως ανέλαβε την Πισπιρίγκου χωρίς να γνωρίζει για ύπαρξη ουσίας, γνώριζε μόνο για την ασφυξία κάτι που δεν είχε αποδειχθεί.

Το ρεπορτάζ από την Πάτρα λέει πως στις 4 τα ξημερώματα η μητέρα, η αδερφή και άλλο ένα πρόσωπο που βρισκόντουσαν στο σπίτι μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο από τις αστυνομικές αρχές, ενώ μέχρι τις 3 μιση τα ξημερώματα βρισκόντουσαν εκεί περισσότερα από 500 άτομα.

Στα παντζούρια του σπιτιού έχουν γράψει "θάνατος στους παιδοκτόνους".

Στην εκπομπή το πρωί της Πέμπτης φιλοξενήθηκε ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων και μίλησε για τις εξελίξεις στην υπόθεση "είναι βέβαιο ότι το παιδί κατέληξε λόγω κεταμίνης. Η Τζωρτζίνα βασανίστηκε, ενώ η χαριστική βολή δόθηκε σε μεγάλη δόση για να σιγουρευτεί το αποτέλεσμα".





