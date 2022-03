Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: Στη ΓΑΔΑ η μητέρα και η αδερφή της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μητέρα και η αδερφή της Ρούλας Πισπιρίγκου που κατηγορείται για την δολοφονία της κόρης της Τζωρτζίνας, βρίσκονται στην ΓΑΔΑ.

Στη ΓΑΔΑ έφτασαν το απόγευμα της Πέμπτης, η μητέρα και η αδερφή της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Η Ελένη και η Δήμητρα Πισπιρίγκου ήρθαν στην Αθήνα, προκειμένου να επισκεφθούν την 33χρονη, η οποία, έλαβε προθεσμία να απολογηθεί τη Δυετέρα, μετά τα συγκλονιστικά στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Οι δυο γυναίκες, έφεραν πράγματα και ρουχισμό στην 33χρονη και δεν απάντησαν σε καμία ερώτηση των δημοσιογράφων και μετά το επισκεπτήριο, αποχώρησαν από τη ΓΑΔΑ.

Η οικογένειά της έχει δηλώσει πως στηρίζει τη Ρούλα και ότι δεν πιστεύει στις κατηγορίες που της έχουν απαγγελθεί.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Ρούλα Πισπιρίγκου: Η αντίδραση του Μάνου Δασκαλάκη μετά τη σύλληψη (βίντεο)

Κωνσταντίνος Σκούμας: Ποιος είναι ο νέος αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας

Κορονοϊός - Μεταλλάξεις: η Όμικρον 2 “σαρώνει” την Ελλάδα