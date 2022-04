Κόσμος

Ουκρανία - Κρεμλίνο για κυρώσεις: “αδύνατη” η απομόνωση της Ρωσίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Ντμίτρι Πεσκόφ για τα τεχνολογικά δεδομένα και γιατί αναφέρθηκε στην… έκταση της χώρας, σε σχέση με την έκταση της ΕΕ.

Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε χθες Κυριακή «αδύνατον» να απομονωθεί η Ρωσία στον σύγχρονο κόσμο, παρότι η χώρα βρίσκεται στο στόχαστρο δυτικών κυρώσεων άνευ προηγουμένου, εξαιτίας της στρατιωτικής εισβολής της στην Ουκρανία.

«Δεν μπορεί να υπάρξει απομόνωση της Ρωσίας, είναι τεχνολογικά αδύνατον στον σύγχρονο κόσμο», έκρινε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, ο Ντμίτρι Πεσκόφ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο πρώτο κανάλι της ρωσικής δημόσιας τηλεόρασης, αποσπάσματα της οποίας αναμεταδόθηκαν από ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Η Ρωσία είναι μεγαλύτερη (σ.σ. σε έκταση) από την Ευρώπη», πρόσθεσε.

Οι δυτικές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας δεν σταματούν να πολλαπλασιάζονται από την έναρξη αυτής που το Κρεμλίνο αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία, την 24η Φεβρουαρίου.

«Όμως, αργά ή γρήγορα, θα πρέπει να κάνουμε διάλογο, είτε το θέλουν πέραν του Ατλαντικού είτε όχι», εκτίμησε ο κ. Πεσκόφ.

Υπενθύμισε εξάλλου ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «ουδέποτε αρνήθηκε να συναντηθεί» με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να εξευρεθεί λύση και να τερματιστούν οι εχθροπραξίες στην Ουκρανία.

«Υποθετικά, μια τέτοια συνάντηση παραμένει πιθανή», πρόσθεσε ο κ. Πεσκόφ, επιμένοντας ωστόσο ότι η ρωσική και η ουκρανική αντιπροσωπεία στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις θα πρέπει να προηγουμένως να έχουν καταρτίσει «συγκεκριμένη» συμφωνία, που θα επιτρέψει την εξομάλυνση των σχέσεων των δύο χωρών.

«Όχι κάποιες ιδέες, αλλά γραπτό, συγκεκριμένο κείμενο», επανέλαβε.

Ο Ρώσος επικεφαλής διαπραγματευτής Βλαντίμιρ Μεντίνσκι έκρινε άλλωστε νωρίτερα χθες πως είναι για την ώρα πολύ νωρίς ακόμη για να οργανωθεί συνάντηση των Πούτιν και Ζελένσκι.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία: φονικές εκρήξεις σε πολλές πόλεις

Ρούλα Πισπιρίγκου: η απολογία για την Τζωρτζίνα και την κεταμίνη

Σερβία: επανεκλογή Βούτσιτς στην Προεδρία της Δημοκρατίας