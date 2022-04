Κοινωνία

Πυροβολισμοί στη Νέα Φιλαδέλφεια

Πυροβολισμοί στην περιοχή προκάλεσαν αναστάτωση. Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία.

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στη Νέα Φιλαδέλφεια το βράδυ της Δευτέρας προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα άτομο άνοιξε πυρ με κυνηγετικό όπλο στον αέρα. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν Ρομά που άρχισε να πυροβολεί, ενώ φέρεται να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην οδό Νικοπόλεως, με τους έντρομους κατοίκους να ειδοποιούν αμέσως τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ και της ΟΠΚΕ και εντόπισαν τον άνδρα, τον οποίο και συνέλαβαν.

