Κοινωνία

Ουκρανία - Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: εθελοντική αιμοδοσία για τους πληγέντες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κάλεσμα σε όλους για συμμετοχή στην εθελοντική αιμοδοσία απηύθυναν ο Πρόεδρος του ΕΕΣ, ο Περιφερειάρχης Αττικής και ο Πρόεδρος της ΠΟΣΕΑ.

Πρόσκληση προς τους πολίτες, προκειμένου να ανταποκριθούν στη δράση ανθρωπιάς και αλληλεγγύης συμμετέχοντας στις εθελοντικές αιμοδοσίες που θα διοργανωθούν στις 8 και 9 Απριλίου προς ενίσχυση των πληγέντων της Ουκρανίας απηύθυναν σε κοινή Συνέντευξη Τύπου ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γ. Πατούλης, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιος Αυγερινός και ο Πρόεδρος της Π.Ο.Σ.Ε.Α. κ. Χρήστος Πρωτόπαπας.

«Ως Περιφέρεια Αττικής δεν θα μπορούσαμε να μην στηρίξουμε μία τέτοια πρωτοβουλία που στόχο έχει να βοηθήσουμε έμπρακτα τον Ουκρανικό λαό που δοκιμάζεται με τόσο άδικο και τραγικό τρόπο» επισήμανε ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γιώργος Πατούλης και ευχαρίστησε θερμά τον Πρόεδρο της ΠΟΣΕΑ κ. Πρωτόπαπα ο οποίος αποτελεί μία διαρκή πηγή έμπνευσης, όπως ανέφερε, αλλά και τον Πρόεδρο του ΕΕΣ κ. Αυγερινό, ένθερμο υποστηρικτή πρωτοβουλιών με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο, για την αγαστή συνεργασία και συμπόρευση.

Παράλληλα ο κ. Πατούλης εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Εκστρατεία της Αιμοδοσίας, υπέρ του Ουκρανικού λαού, που αναγγέλθηκε, δεν θα αφήσει καμία ελληνική οικογένεια ασυγκίνητη, εξαίροντας την ενσυναίσθηση και την διάθεση προσφοράς των πολιτών της χώρας μας, υπέρ του συνανθρώπου.

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κ. Αυγερινός τόνισε μεταξύ άλλων: «Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη και τον Πρόεδρο της ΠΟΣΕΑ κ. Πρωτόπαπα για την στήριξή τους. Συμπορευόμαστε και συνοδοιπορούμε σε κάθε ανθρωπιστική δράση και ενέργεια, σαν αποτέλεσμα των κοινών αντιλήψεων, αρχών και θέσεων που έχουμε σε θέμα αλληλεγγύης, κοινωνικής προσφοράς, αλτρουισμού και ενδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής. Όλοι μαζί στηρίζουμε αυτή την δράση που γίνεται σε πανελλήνια κλίμακα και ελπίζουμε ότι ο ελληνικός λαός θα την αγκαλιάσει και θα ανταποκριθεί σε αυτό μας το κάλεσμα. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο της συνεχούς και πολύπλευρης υποστήριξης του αμάχου πληθυσμού της Ουκρανίας, δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή την ωραία πρωτοβουλία.

Επίσης, προτρέπουμε να εκλείψει κάθε αίσθημα φοβίας και προκατάληψης και να έρθουν και νέοι εθελοντές αιμοδότες για να στείλουμε όλοι μαζί ένα μήνυμα ελπίδας και ζωής. Κλείνοντας θέλω να επισημάνω ότι το αίμα θα παραδοθεί με ασφάλεια στην Ουκρανία, στις αντίστοιχες υπηρεσίες του Ερυθρού σταυρού και θα διανεμηθεί με τον καλύτερο και ασφαλέστερο τρόπο στις διάφορες υπηρεσίες Υγείας της Ουκρανίας που δοκιμάζονται σκληρά. Επίσης θα τους ενισχύσουμε με υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό.».

Ο Πρόεδρος της ΠΟΣΕΑ κ. Πρωτόπαπας κατά την ομιλία του εξήρε το έργο και τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο Περιφερειάρχης κάνοντας λόγο για άνθρωπο με το Α κεφαλαίο, ο οποίος στηρίζει διαχρονικά και έμπρακτα το έργο της ΠΟΣΕΑ. Παράλληλα ευχαρίστησε και τον κ. Αυγερινό, τον οποίο χαρακτήρισε άξιο συνεργάτη και συνοδοιπόρο.

«Στέλνουμε όλοι μαζί, ΠΟΣΕΑ, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και Περιφέρεια Αττικής ένα μήνυμα αλληλεγγύης. Ελπίζω ότι αυτή μας η δράση θα έχει την ανταπόκριση του κόσμου. Θέλω να επισημάνω ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα σε αποθέματα αίματος. Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια για να ενισχύσουμε τις εθελοντικές αιμοδοσίες. Τώρα ήρθε η ώρα να στηρίξουμε και το φιλικό λαό της Ουκρανίας και να γνωρίζουν οι φίλοι μας ουκρανοί ότι είμαστε στο πλευρό τους. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες αιμοδοσίας σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια για τις εθελοντικές αιμοδοσίες στις 8 και 9 Απριλίου» ανέφερε.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΦΚΑ - Συντάξεις Μαΐου: πληρωμή νωρίτερα, λόγω Πάσχα

Απεργία - Μέσα Μεταφοράς: Πως θα κινηθούν την Τετάρτη

Ρούλα Πισπιρίγκου - Φυλακές Κορυδαλλού: Σε ειδικό κελί για λόγους ασφαλείας