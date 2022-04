Πολιτισμός

Πέθανε ο Bobby Rydell

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγε από τη ζωή μια εμβληματική φυσιογνωμία του παγκοσμίου καλλιτεχνικού στερεώματος.

Θλίψη έχει σκορπίσει στην παγκόσμια μουσική σκηνή η είδηση του θανάτου του τραγουδιστή Bobby Rydell.

Ο τραγουδηστής που μεσουράνησε τη δεκαετία του '60, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών.

Τραγούδια που ερμήνευσε όπως το “Wild One” και το “Volare” έγιναν μεγάλες επιτυχίες.

Το πραγματικό του όνομα ήταν Robert Ridarelli. Ο τραγουδιστής είχε την τιμή να δει το πρώτο του τραγούδι στο Billboard 100 το 1959 ενώ μέχρι το τέλος της καριέρας του είδε άλλες 34 ερμηνείες του να συμπεριλαμβάνονται στα 100 καλύτερα τραγούδια της συγκεκριμένης λίστας με τις πωλήσεις των δίσκων του να φτάνουν τα 25 εκατομμύρια.

Ο τραγουδιστής είχε πρωταγωνιστήσει με τους Ann-Margret, Dick Van Dyke και Janet Leigh στην υποψήφια για Όσκαρ ταινία Bye Bye Birdie.

Το 2003 η πρώτη του γυναίκα, με την οποία ήταν παντρεμένος για 36 χρόνια, πέθανε από καρκίνο. Ο Rydell δεν μπορούσε να αντέξει την απώλεια και έγινε αλκοολικός. Στη συνέχεια, υποβλήθηκε σε διπλή μεταμόσχευση σε συκώτι και νεφρό, ενώ λίγο πριν είχε παντρευτεί την αγαπημένη του Λίντα.

Ειδήσεις σήμέρα:

Ουκρανία – Κίεβο: Αγνοούνται εκατοντάδες άμαχοι

“The 2Night Show” – Δελαπόρτας: Ανέκδοτες ιστορίες από τον ελληνικό κινηματογράφο

Ρούλα Πισπιρίγκου: καταθέτει αίτημα αποφυλάκισης