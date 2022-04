Πολιτική

Ζελένσκι στην Βουλή: “Ελευθερία ή Θάνατος” λέμε τώρα οι Ουκρανοί (βίντεο)

Οι αναφορές του βολοντίμιρ Ζελένσκι σε "Θερμοπύλες" και οι περιγραφές που προκαλούν σοκ για όσα συμβαίνουν στην Μαριούπολη και άλλες περιοχές.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε ομιλία στο ελληνικό κοινοβούλιο παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Τον Ουκρανό πρόεδρο προσφωνεί ο Πρόεδρος της Βουλής, Κώστας Τασούλας. Χαρακτήρισε σημαντική ιστορικά τη σημερινή συνεδρίαση η οποία είναι αφιερωμένη στον Ουκρανικό λαό. Έναν λαό που αγωνίζεται ηρωικά απέναντι στη βάρβαρη ρωσική εισβολή που γίνεται ολοένα και πιο απάνθρωπη. Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή καταδίκασε τη ρωσική εισβολή.

«Η βούληση για περαιτέρω συνδρομή στην Ουκρανία είναι ισχυρή. Μας συνδέουν ιστορικοί δεσμοί υπογράμμισε ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ελληνική κοινότητα της Μαριούπολης. Ο κ. Τασούλας αναφέρθηκε ακόμα στην ιστορία της Ελλάδας και της Κύπρου που βίωσε την τουρκική εισβολή.

Η Ελλάδα που γιορτάζει τα 200 χρόνια της και πριν από 81 χρόνια αντιμετωπισε την εισβολή του τρίτου Ράιχ, δηλώνει σήμερα τη στήριξή της μέχρι την τελική σας νίκη», ολοκλήρωσε την προσφώνησή του ο κ. Τασούλας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ξεκίνησε την ομιλία του από την μαρτυρική όπως είπε Μαριούπολη. Αυτό που συμβαίνει εκεί έχει να συμβεί από τον Β΄ΠΠ. 100. 000 άνθρωποι παραμένουν στην Μαριούπολη αλλά χωρίς να έχει μείνει όρθιο κανένα κτίριο. Το «έργο» των Ρώσων στρατιωτών το βλέπουμε εδώ και πάνω από ένα μήνα.

Η ειρηνική πόλη της Μαριούπολης ζει τη βία των ρωσικών στρατευμάτων. Υπήρξε επί αιώνες το λίκνο της ελληνικής κοινότητας που ζούσε ειρηνικά με τους υπόλοιπους κατοίκους. Η συνύπαρξη των κοινοτήτων μας είναι δεδομένη. Ο κ. Ζελένσκι μίλησε για τους δεσμούς της Ουκρανίας με την Ελλάδα, καθώς όπως είπε η χώρα του εκχρστιανίστηκε από τους Έλληνες.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έκανε αναφορά στο σύνθημα των Ελλήνων «Ελευθερία ή θάνατος» πριν από 200 χρόνια και είπε ότι αυτό είναι το μήνυμα για την Ουκρανία σήμερα. Έκανε μεγάλη αναφορά στα πλήγματα που έχουν υποστεί η Μαριούπολη και η Οδησσός ενώ έκανε λόγο για την ανάγκη ίδρυσης ξανά μιας Φιλικής Εταιρείας που θα βοηθήσει τη χώρα του.

Στη συνέχεια προβλήθηκε βίντεο ενός στρατιώτη Ουκρανού ελληνικής καταγωγής που συμμετέχει στην άμυνα της Μαριούπολης από τους ρώσους ναζιστές και το τάγμα Αζόφ. «Η Μαριούπολη έχει καταστραφεί 90% από τους Ρώσους ναζιστές. Συμπατριώτες έχουμε μια πόλη που ζουν και πεθαίνουν χιλιάδες. Παρακαλώ βοηθήστε μας»





