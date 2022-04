Κοινωνία

Ζωγράφου: Σύλληψη δραπέτη

Με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από το Τ.Α. Ζωγράφου, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών

Συνελήφθη κρατούμενος ο οποίος, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, απέδρασε το βράδυ της Τρίτης από το Τ.Α. Ζωγράφου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο 47χρονος είχε συλληφθεί καθώς αφαιρούσε αντικείμενα από τάφους στο κοιμητήριο ζωγράφου.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

"Συνελήφθη, πρωινές ώρες σήμερα (13-4-2022), από αστυνομικούς του Τ.Α. Ζωγράφου, 47χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για διακεκριμένη κλοπή και απόδραση κρατουμένου.

Ο ανωτέρω, βραδινές ώρες της προηγουμένης (12-4-2022), είχε εισέλθει στο Κοιμητήριο Ζωγράφου και αφαιρούσε αντικείμενα από τους τάφους. Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, μετά από σήμα του Κέντρου της Άμεσης Δράσης, έσπευσαν στο σημείο, τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.

Ο 47χρονος προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου, και οδηγήθηκε στο προσωρινό κρατητήριο του Τμήματος, από το οποίο στη συνέχεια απέδρασε. Μετά όμως από αναζητήσεις εντοπίσθηκε και συνελήφθη.

Για το ανωτέρω περιστατικό σχηματίσθηκε, σε βάρος δύο αστυνομικών, δικογραφία για το αδίκημα της ελευθέρωσης φυλακισμένου, ενώ παράλληλα διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης. Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από το Τ.Α. Ζωγράφου, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών".

