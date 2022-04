Κοινωνία

Θάνατος Τζωρτζίνας - Γαλεντέρης για κεταμίνη: γιατρός δεν θα έδινε τόση ποσότητα

Η ποσότητα της κεταμίνης στην Τζωρτζίνα, οι ισχυρισμοί της Πισπιρίγκου και ο θάνατος της Μαλένας. Νέα στοιχεία βάζουν "φωτιά" στην υπόθεση.



Οι έρευνες για τον θάνατο της 9χρονης Τζωρτζίνας, για τον οποία κατηγορείται η μητέρα της Ρούλα Πισπιρίγκου, συνεχίζονται με το βασικό στοιχείο που έχει βρεθεί να είναι η κεταμίνη που βρέθηκε στα ούρα της.



Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Πρωινοί Τύποι" ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης, τόνισε μεταξύ άλλων ότι η κεταμίνη χορηγήθηκε στο παιδί όσο ήταν εν ζωή, δεν χορηγήθηκε κατά την διαδικασία της ανάνηψης. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί, τόνισε.

Η κεταμίνη, σημείωσε ακόμα, ότι δεν είναι ένα φάρμακο που δίνεται κατά την ανάνηψη, καθώς όπως είπε είναι αναισθητικό και πρόσθεσε ότι η ποσότητα που δόθηκε δεν μπορει να είναι πράξη ιατρών νοσηλευτικού προσωπικού, γιατί δόθηκε σε μεγάλη ποσότητα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε. Όπως είπε, μιλάμε για πολλαπλάσια ποσότητα που δόθηκε του θεραπευτικού εύρους.



Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης Ποινικολόγων, Γιάννης Γλύκας, αναφέρθηκε στον πρώτο θάνατο, αυτόν της Μαλένας και τόνισε ότι αν αποδειχθεί ότι υπάρχει λάθος διάγνωση και πρόκειται για εγκληματική ενέργεια θα αποδοθούν πολλαπλές ευθύνες, βάζοντας στο κάδρο και τον πατέρα των τριών κοριτσιών Μάνο Δασκαλάκη, κάνοντας λόγο για πιθανή αμέλεια.



Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη, χαρακτήρισε ντροπή να υποστηρίζουν οι γονείς ότι οι γιατροί είναι υπαίτιοι που σκότωσαν τα παιδιά τους και σημείωσε ότι το υπουργείο Υγείας πρέπει να προχωρήσει σε μηνύσεις.



Τέλος, ο «πρύτανης» του αστυνομικού ρεπορτάζ Πάνος Σόμπολος, υπογράμμισε ότι με την έρευνα που γίνεται θα φωτιστούν όλα τα στοιχεία στην υπόθεση και τότε θα φανεί αν υπάρχει αμέλεια γιατρών και ιατροδικαστών, ενώ πρόσθεσε ότι θα υπάρξουν αποκαλύψεις που θα μας αφήσουν άφωνους. Σημείωσε, ακόμα, ότι δεν πρέπει να αφήνουμε απ’ έξω και την υπόθεση για τον θάνατο της σπιτονοικοκυράς.

Νωρίτερα, μιλώντας επίσης στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι» ο Διαμάντης Μπασάρας δικηγόρος της ιατροδικαστού Χριστίνας Τσάκωνα, τόνισε ότι αυτό που λέει η ογκολόγος για τον θάνατο της Μαλένας έρχεται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα του εργαστηρίου του ΕΚΠΑ που μιλούν για ηπατική κυταρρική βλάβη. Παράλληλα, τόνισε ότι η ιατριδικαστική πραγματογμωμοσύνη έγινε με βάση τα στοιχεία και κατέληξε ότι ιατρδικαστή έκθεση ήταν σωστή.



Δύο χρόνια κανένας δεν είχε υποψιαστεί ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια στην Μαλένα, είπε ο κ. Μπασάρας και τόνισε ότι η υπόθεση είναι ακόμα προς διερεύνιση.

