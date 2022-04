Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Σε δίκη ο έφηβος που μαχαίρωσε τον πατριό του

Ο νεαρός κατάφερε δέκα μαχαιριές στον 36χρονο πατριό του.

Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα ο έφηβος ο οποίος τραυμάτισε με δέκα μαχαιριές τον πατριό του επειδή όπως ανέφερε είχε βίαιη συμπεριφορά απέναντι στη μητέρα του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Πυλαία. Ο νεαρός μαχαίρωσε το Σάββατο περίπου στις 22.30 στην Πυλαία, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη τον 36χρονο πατριό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 18χρονος φέρεται να κατήγγειλε στους αστυνομικούς πως ο πατριός του κακοποιούσε τη μητέρα του.

Παράλληλα, ορίστηκε δικάσιμος για τις 9 Ιουνίου στο Μονομελές Πλειμελειοδικείο Ανηλίκων.

