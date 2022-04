Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παυλάκης: Ανησυχία για την έξαρση της πανδημίας το Πάσχα

Τι είπε για την άρση των μέτρων από 1η Μαϊου και την έξαρση της πανδημίας στη Σανγκάη.

Για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού, τα εμβόλια αλλά και στην άρση των μέτρων από 1η Μαΐου, αναφέρθηκε ο γιατρός και ερευνητής στις ΗΠΑ, Γιώργος Παυλάκης, μίλησε στην εκπομπή "Κοινωνία Ώρα ΜEGA", το πρωί της Δευτέρας. Εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για το Πάσχα, σημειώνοντας ότι παρά την αποκλιμάκωση έχουμε πολλούς νεκρούς.

"Ανησυχώ για το Πάσχα γιατί περιμένουμε έξαρση. Τα μέτρα εχουν εξαφανιστεί, λέμε ότι είμαστε σε αποκλιμάκωση και είχαμε 82 νεκρούς. Ο ιός είναι εδώ, τα νούμερα που βγαίνουν για τους άλλους δείκτες, εκτός από τις εισαγωγές και τους θανάτους είναι ότι, τα περισσότερα δεν καταγράφονται. Τα εμβόλια ας είναι καλά, και οι προηγούμενες μολύνσεις που δεν έχουμε βαριές νοσήσεις. Το long Covid και η χρόνια κούραση, είναι επιπτώσεις μετά την πρώτη και δεύτερη μόλυνση", ανέφερε αρχικά. "Ο ιός δεν θα γίνει γριπούλα, έχει επιπτώσεις σε βάθος χρόνου", πρόσθεσε.

Για την έξαρση της πανδημίας στη Σανγκάη, ο κ. Παυλάκης ανέφερε πως "στην Ελλάδα όπως και στην Κίνα, ένα μεγάλο ποσοστό ανεμβολίαστων είναι ηλικιωμένοι. Ανεβαίνει το ποσοστό, γιατί η πανδημία που, πριν τις γιορτές, "χτυπούσε" τους νέους, τώρα τους πιο μεγάλους".

"Αυτό που έγινε στην Κίνα είναι ότι έγιναν θύματα και της δικής τους επιτυχίας αλλά και της συμπεριφοράς της ως προς την αντιμετώπιση του ιού, καθώς δεν πήραν κάποιο ουσιαστικό μέτρο. Τώρα ο ιός μολύνει τους ανθρώπους πολύ γρήγορα, προσπαθώντας να παρακάμψει το ανοσοποιητικό σύστημα. Οι Κινέζοι είδαν αυτό που έγινε στο Χόνγκ Κονγκ, που είναι ο "παγκόσμιος πρωταθλητής θανάτων", και έπειτα στην κατάταξη είναι η Ελλάδα. Αυτό συμβαίνει γιατί και εκεί φοβούνται τα εμβόλια, δεν εμβολιάζονται και κατέστρεψαν το σύστημα υγείας. Και στο Χογνγκ Κονγκ έχουν γηραιότερο πληθυσμό, όπως και στην Ελλάδα, πήγαν και τα άνοιξαν όλα με 85% εμβολιασμένους", δήλωσε χαρακτηριστικά.

"Όταν έχουμε 25 εκατομμύρια κλειδωμένους μέσα, είναι δύσκολο να τους ελέγξεις από τη μία μέρα στην άλλη. Στην Κίνα, εάν ξεφύγει η πανδημία θα έχουν πολλούς νεκρούς. Αν η Κίνα είχε μία καταστροφή όπως άλλες χώρες, θα υπήρχαν τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις. Εάν πέσει η Κίνα και η Ταϊβάν, τότε θα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη παγκόσμια ύφεση", συνέχισε μιλώντας για την έξαρση του κορονοϊού στην Κίνα.

"Δεν έχουμε τελειώσει με την πανδημία. Οι πολίτες έχουν τρία βασικά καθήκοντα: να μην μολυνθούν γιατί ο ιός είναι κακός, να εμβολιαστούν αλλά και να κάνουν τεστ πριν πάνε κάπου ή εάν επισκεφθούν ηλικιωμένους αλλά και πολύ κόσμο", κατέληξε λεγοντας ο κ. Παυλάκης.

