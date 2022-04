Αθλητικά

Προμηθέας: Ο Γιατράς επιστρέφει μετά το “αντίο” του Ζούρου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη... σίγουρη και δοκιμασμένη λύση του Μάκη Γιατρά καταλήγει η διοίκηση του Προμηθέα Πατρών.



Στη... σίγουρη και δοκιμασμένη λύση του Μάκη Γιατρά καταλήγει η διοίκηση του Προμηθέα Πατρών ως προς τον διάδοχο του Ηλία Ζούρου στην τεχνική ηγεσία.

Μετά την παραίτηση του τελευταίου ύστερα από την εντός έδρας ήττα από την ΑΕΚ χθες (17/4), η οποία και έγινε δεκτή από τη διοίκηση, το όνομα του Μάκη Γιατρά προβάλλει υψηλότερα στη λίστα, κάτι που όμως θα επικυρώσει το έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο που συγκάλεσαν οι Αχαιοί.

Ο Γιατράς ανέλαβε πρόσφατα Ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής Νέων, με τον πρόεδρο της ΕΟΚ και ισχυρό άνδρα του Προμηθέα Πατρών, Βαγγέλη Λιόλιο να τρέφει μεγάλη εκτίμηση προς το πρόσωπο και τις ικανότητές του.

Εξάλλου, με προπονητή τον Μάκη Γιατρά ο Προμηθέας ανέβηκε από τη Γ΄ εθνική στην Basket League, συμμετείχε στη σειρά των τελικών το 2019, ενώ το 2020 κατέκτησε το Σούπερ Καπ.

Ειδήσεις σήμερα:

ΠΑΣ Γιάννινα – ΑΕΚ: Έβρεξε… γκολ στους “Ζωσιμάδες”

Σανγκάη – Μόσιαλος: Αδιέξοδη η πολιτική για μηδενική διασπορά του κορονοϊού

Νεκρά παιδιά στην Πάτρα – Λέων: Το πανάκι με το αίμα βρέθηκε μέσα στο στόμα της Ίριδας