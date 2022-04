Πολιτική

Κατώτατος μισθός - Μητσοτάκης: Ανακοινώσεις για την αύξηση

Σήμερα το απόγευμα οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό.



Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα, στις 19.00, θα κάνει ανακοινώσεις για την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Στις 12:30 σήμερα το μεσημέρι είχε προηγηθεί συνάντηση του πρωθυπουργού με τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου όπου και συζήτησαν επί της εισήγησης των εμπειρογνωμόνων σχετικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού.

«Την 1η Μαΐου, όπως έχω δεσμευθεί, θα αυξηθεί σημαντικά ο κατώτατος μισθός, γιατί το μέρισμα ανάπτυξης θα πρέπει να διανέμεται δίκαια όχι μόνον στις επιχειρήσεις, αλλά και στους εργαζομένους» είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρέμβαση του στην προσυνεδριακή συζήτηση της Νέας Δημοκρατίας στη Νίκαια , πριν από δυο ημέρες.

Ο κ. Μητσοτάκης είχε αναφέρει ακόμα ότι η δεύτερη εντός του τρέχοντος έτους αύξηση του κατώτατου μισθού θα συνεκτιμά αφ’ ενός την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, αλλά και τον πληθωρισμό, που όπως είπε ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα.

