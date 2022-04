Κοινωνία

Τροχαίο: νεκρός 25χρονος οδηγός μηχανής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μυστήριο με τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, με θύμα τον νεαρό οδηγό, που προκαλεί θρήνο και οδύνη.

Ακόμη ένας συνάνθρωπος μας, μόλις 25 ετών, έχασε την ζωή του τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνά η Τροχαία της Ρόδου, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε στην Ρόδου - Λίνδου (ανάμεσα σε Αφάντου και διασταύρωση προς Τραουνού) βγήκε εκτός δρόμου, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χτυπήσει και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Πρόκειται για τον Α. Λ. του Δ. που κατάγεται από τη Θολό. Το γεγονός έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους, τους συγγενείς και τους συγχωριανούς του. Η οικογένεια ήταν ιδιαίτερα αγαπητή και γνωστή σε όλη την δυτική πλευρά του νησιού της Ρόδου.

Το 25χρονο παλικάρι βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του, στις 6:30 το πρωί διερχόμενοι οδηγοί και ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία.

Οι διασώστες που έφθασαν στο σημείο, τον μετέφεραν στο νοσοκομείο της Ρόδου, αλλά όλα ήταν πλέον αργά.

Αξιωματικοί της Τροχαίας Ρόδου, εξετάζουν δεδομένα και πληροφορίες προκειμένου να προσδιορίσουν τα ακριβή αίτια που ένας ακόμα συμπολίτης μας, έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο.

Πηγή: rodiaki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ανάσταση - Σακελλαροπούλου: αναγέννηση των ελπίδων για ειρήνη και ευημερία (εικόνες)

Χίος - Ρουκετοπόλεμος: εντυπωσιακό θέαμα μετά την Ανάσταση (βίντεο)

“Κόντρα” με ταχύπλοα στον Σαρωνικό (βίντεο)