Κόσμος

Πάπας Φραγκίσκος: οι ευχές για το Πάσχα των Ορθόδοξων και την Ουκρανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα του Πάπα Φραγκίσκου για τη λαμπρή γιορτή της Ορθοδοξίας και η αναφορά του στην Ουκρανία.

Ο πάπας Φραγκίσκος, απευθυνόμενος στο συγκεντρωμένο πλήθος στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, θέλησε να ευχηθεί σε όσους γιορτάζουν σήμερα το Ορθόδοξο Πάσχα, και να κάνει νέα έκκληση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Πιο συγκεκριμένα, ο ποντίφικάς τόνισε:

«Σήμερα πολλές ανατολικές εκκλησίες Ορθοδόξων, Καθολικών, αλλά και Λατίνοι, γιορτάζουν το Πάσχα, σύμφωνα με το ιουλιανό ημερολόγιο. Απευθύνω τις θερμότερες ευχές μου, Χριστός Ανέστη! Ας μπορέσει να γεμίσει τις καρδιές με θετικές προσδοκίες, να δωρίσει την ειρήνη εκεί που επικρατεί η βαρβαρότητα του πολέμου. Πριν δυο μήνες, πλέον, άρχισε ο πόλεμος. Αντί να σταματήσει έγινε σφοδρότερος και είναι λυπηρό, τις ημέρες αυτές, να ακούγεται περισσότερο ο θόρυβος των όπλων, από τον ήχο της καμπάνας της Ανάστασης. Όπως και το ότι, βέβαια, τα όπλα υποκαθιστούν, όλο και περισσότερο, τα λόγια. Επαναλαμβάνω την έκκλησή μου για μια εκεχειρία του Πάσχα, ώστε να σταματήσει η επίθεση και να βοηθηθεί ο εξαθλιωμένος πληθυσμός. «Ειρήνη σ' εσάς», λέει στους μαθητές του ο Αναστάντας Κύριος. Σας ζητώ να εντείνετε τις προσευχές σας για την ειρήνη και από τους ηγέτες των διαφόρων χωρών, να εισακούσουν την φωνή των πολιτών που θέλουν ειρήνη και όχι την κλιμάκωση της σύγκρουσης. Απευθύνω χαιρετισμό, τέλος, στους συμμετέχοντες στην έκτακτη πορεία ειρήνης από την Περούτζια μέχρι την Ασσίζη, η οποία πραγματοποιείται σήμερα».

Ειδήσεις σήμερα:

Η Πισπιρίγκου, η “διάψευση” για Μαλένα - Ίριδα και οι φωτογραφίες… πειστήρια

Τροχαίο: νεκρός 25χρονος οδηγός μηχανής

Ηπατίτιδα σε παιδιά: ένας θάνατος και αύξηση κρουσμάτων στον κόσμο