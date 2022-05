Πολιτική

Ελληνοτουρκικά - Ακάρ: Σε επιφυλακή το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό

Νέα δριμεία επίθεση κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας.



Το πολεμικό ναυτικό της Τουρκίας βρίσκεται σε επιφυλακή, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλούσι Ακάρ κατηγορώντας την Ελλάδα ότι συνεχίζει πεισματικά τις προκλητικές ενέργειες και τη ρητορική στο Αιγαίο και την Μεσόγειο. Κατηγόρησε την Ελλάδα για προσθήκες στο έγγραφο για τη Νατοϊκή άσκηση Τίγρης.





Σε δηλώσεις του από την Σανλιούρφα, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας υποστήριξε ότι η Ελλάδα συνεχίζει πεισματικά τις προκλητικές ενέργειες και τη ρητορική της στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο παρά τη στάση της Τουρκίας υπέρ της καλής γειτονίας, των διεθνών σχέσεων και του διαλόγου. «Δεν είναι αδυναμία για εμάς να λέμε ‘ας λύσουμε τα προβλήματά μας με διάλογο’. Γιατί ούτε θα επιτρέψουμε τετελεσμένα γεγονότα ούτε θα παραβιάσουμε τα δικαιώματα μας και των Κυπρίων αδελφών μας. Είμαστε αποφασισμένοι και ικανοί για αυτό», ανέφερε ο Χουλουσί Ακάρ.



Ο Τούρκος Υπουργός υποστήριξε ότι «η Ελλάδα κάνει εργασίες με στόχο τετελεσμένα γεγονότα κατά της χώρας μας αναλαμβάνοντας κάποιες πρωτοβουλίες κάθε φορά, συμπεριλαμβανομένων διεθνών ασκήσεων, αυτό δεν θα το επιτρέψουμε ποτέ», είπε.



Υποστήριξε ότι η Ελλάδα έκανε προσθήκες στο έγγραφο που προετοιμάστηκε για τη διεξαγωγή της νατοϊκής άσκησης Τίγρης που θα φιλοξενήσει, με προσέγγιση που στοχεύει την Τουρκία εκμεταλλευόμενη τις διαφωνίες μεταξύ των δύο χωρών. O Τούρκος Υπουργός είπε «αποσυρθήκαμε από την άσκηση Τίγρης, είπαμε δεν πάμε σε αυτή την άσκηση. Έχουμε πει ότι δεν θα επιτρέψουμε προσπάθειες εκμετάλλευσης».



«Σίγουρα θα δείξουμε την αντίδρασή μας ενάντια σε οποιαδήποτε ενέργεια εναντίον μας. Η Πολεμική μας Αεροπορία δείχνει την απαραίτητη αντίδραση απέναντι στις παραβιάσεις τους. Το Πολεμικό μας Ναυτικό βρίσκεται ήδη σε επιφυλακή. Κάνουν ό,τι χρειάζεται για να προστατέψουν και να παρακολουθήσουν τις περιοχές της θαλάσσιας δικαιοδοσίας μας», είπε ο Χουλούσι Ακάρ.

