ΓΕΜΗ - ΥΜΣ: Εκτός λειτουργίας τα πληροφοριακά συστήματα

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενημερώνει όλες τις επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε..ΜΗ.) ό,τι για το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 06-05-2022 έως και τη Δευτέρα 09-05-2022 τα πληροφοριακά συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. θα είναι εκτός λειτουργίας λόγω εκτέλεσης εργασιών μετάβασης των Πληροφοριακών Συστημάτων στις υποδομές του G-CLOUD.

Συνεπώς, για το διάστημα αυτό δεν θα είναι διαθέσιμη καμία από τις παρακάτω υπηρεσίες:

Σύσταση εταιρείας μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης (στα Επιμελητήρια ή στους συμβολαιογράφους) ή μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ), υποβολή αιτήσεων καταχώρισης πράξεων και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ, δημοσίευση πράξεων και στοιχείων στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και έκδοση πιστοποιητικού ή αντιγράφου πράξεων και στοιχείων που είναι καταχωρισμένα στο Γ.Ε.ΜΗ.