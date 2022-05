Κοινωνία

Διάρρηξη με λεία “μαμούθ” – Πήραν τον “θησαυρό” με μαξιλαροθήκες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Χρυσή” ήταν η διάρρηξη των κακοποιών στην μεζονέτα. Πως έδρασαν και πως διέφυγαν οι δράστες, αποσπώντας μεγάλη λεία σε μετρητά και κοσμήματα.

Με λεία - “μαμούθ” έφυγαν μέλη συμμορίας μετά από διάρρηξη σε μεζονέτα στα Καλύβια Αττικής.

Η συνολική τους λεία πλησιάζει τις 120.000 ευρώ! Οι δράστες όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, παραβίασαν το παράθυρο στο υπόγειο της κατοικίας, νυχτερινές ώρες, ενώ οι ιδιοκτήτες απουσίαζαν, απενεργοποίησαν τον συναγερμό και μπήκαν στο εσωτερικό.

Ανενόχλητοι ερεύνησαν όλα τα δωμάτια και μέσα σε ντουλάπα βρήκαν το χρηματοκιβώτιο της οικογένειας. Με διαρρηκτικά εργαλεία το παραβίασαν μέσα σε λίγα λεπτά και σύμφωνα με το vradini.gr, αφαίρεσαν από το εσωτερικό του 90.000 ευρώ σε δεσμίδες, ένα ρολόι αξίας 4.000 ευρώ και όλα τα υπόλοιπα χρυσαφικά αξίας 25.000 ευρώ.

Οι κλέφτες έβαλαν το μικρό θησαυρό σε μια μαξιλαροθήκη και εγκατέλειψαν την μονοκατοικία. Όταν επέστρεψε στο σπίτι η 56χρονη ιδιοκτήτρια είδε το σπίτι της λεηλατημένο.

Αμέσως πήγε στη ντουλάπα, όπου είδε παραβιασμένο το χρηματοκιβώτιο και την περιουσία της να έχει κάνει φτερά. Τηλεφώνησέ στο 100 και στην οδό Αλέκου Παναγούλη, έφτασαν αστυνομικοί της ΔΙ. ΑΣ και της Ασφάλειας.

Όπως κατέθεσε το θύμα μόλις δύο ώρες έλειψε από το σπίτι της. Ήταν αρκετές για τους διαρρήκτες να γίνουν πλουσιότεροι κατά αρκετές χιλιάδες ευρώ. Το σπίτι ερευνήθηκε για δακτυλικά αποτυπώματα και DNA, ενώ την έρευνα ανέλαβε το Τμήμα Ασφάλειας Σαρωνικού.

Ειδήσεις σήμερα:

ΥΠΕΞ για Αλεξανδρούπολη: Η Τουρκία υπονομεύει το ΝΑΤΟ με ψέματα και προκλήσεις

“Πρωινοί Τύποι” - Πισπιρίγκου: ο φόβος για δηλητηρίαση στην φυλακή και η απάντηση της Τσάκωνα

Τροχαίο: Νεκρός οδηγός μηχανής που έχασε τον έλεγχο