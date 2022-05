Υγεία - Περιβάλλον

Νάξος: Ξενοδοχείο κρατά κλειστό παράθυρο δωματίου για να κλωσήσει γεράκι τα αυγά του

Την περιβαλλοντική ευαισθησία τους έδειξαν οι ιδιοκτήτες ενός ξενοδοχείου στο Καστράκι Νάξου, που αποφάσισαν να μην ενοχλήσουν ένα γεράκι που κλωσά στον χώρο τους τα αυγά του.



Με την τουριστική περίοδο να έχει ήδη ξεκινήσει, οι ξενοδόχοι αποφάσισαν να κρατήσουν ερμητικά κλειστό ένα παράθυρο, για όσο χρειαστεί, μέχρι να εκκολαφθούν τα αυγά και να πετάξουν οι νεοσσοί με τη μαμά τους.

Την είδηση γνωστοποίησε η περιβαλλοντική οργάνωση Naxos Wildlife Protection που επικοινώνησε με το ξενοδοχείο, και επιθεώρησε από κοντά την φωλιά με τα τέσσερα αυγά....

«Στην εποχή που οι μπουλντόζες δουλεύουν ακατάπαυστα, το φυσικό περιβάλλον του νησιού βάλλεται ποικιλοτρόπως και όλοι προσπαθούν να καταλάβουν όλο και μεγαλύτερο κομμάτι του, ένα διαφορετικό περιστατικό μας εξέπληξε ευχάριστα» έγραψε ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός στην επίσημη σελίδα του στο Facebook. «…ενημερωθήκαμε για ένα γεράκι που είχε γεννήσει σε ξενοδοχείο στο Καστράκι Νάξου. Πήγαμε στο ξενοδοχείο και όντως είδαμε ένα Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus) το οποίο κλωσούσε 4 αυγά σε κλειστό παράθυρο δωματίου. Μετά την συζήτηση με τους ιδιοκτήτες δέχθηκαν με χαρά να κρατήσουν το συγκεκριμένο παράθυρο κλειστό και να βοηθήσουν με κάθε τρόπο και όσο χρειαστεί εώς ότου φύγουν οι νεοσσοί. Αυτά είναι παραδείγματα προς μίμηση και ευχαριστούμε θερμά τους ιδιοκτήτες του BlueFox Apartments για την συνεργασία και την ευαισθησία τους.»...

