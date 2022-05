Οικονομία

Έρευνα: Οι Έλληνες εργαζόμενοι θα προτιμούσαν να παραιτηθούν, αν…

Έξι στους δέκα δηλώνουν ότι η προσωπική τους ζωή προηγείται της επαγγελματικής και σχεδόν τρείς στους δέκα θα παραιτούνταν αν ήταν δυσαρεστημένοι στο χώρα εργασίας τους.

Του Νίκου Ρογκάκου

Την προσωπική τους ζωή και ευτυχία βάζουν πάνω από την εργασία τους σχεδόν ένας στους δύο πολίτες, και μάλιστα όπως δηλώνουν θα προτιμούν να παραιτηθούν από την δουλειά τους εάν αυτή εμπόδιζε την προσωπική τους ζωή.

Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει από την έρευνα Workmonitor της Randstad με το 59% των ερωτηθέντων που συμμετείχαν στην έρευνα να θέτει ως βασική προτεραιότητα την προσωπική του ζωή έναντι της επαγγελματικής και το 28% προτιμάει να παραμείνει χωρίς εργασία, παρά να είναι δυσαρεστημένο στη θέση εργασίας του.

Αυτό που βγαίνει ως συμπέρασμα είναι ότι μια μεγάλη μερίδα εργαζομένων στην Ελλάδα έχει επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές της, με τις νεότερες γενιές να εκφράζουν φανερά την ανάγκη για προσωπική ολοκλήρωση.

Η τελευταία έρευνα Workmonitor της Randstad, με συνολικό δείγμα 35.000 εργαζομένους –μεταξύ των οποίων περισσότεροι από 800 Έλληνες–, καταδεικνύει την επιτακτική ανάγκη των επιχειρήσεων να συμπεριλάβουν στη στρατηγική τους τη νέα δυναμική που δημιουργείται μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών και επηρεάζεται άμεσα από την έλλειψη ταλέντων. Οι νέες αυτές τάσεις είναι εμφανείς και στη χώρα μας, ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές, με χαρακτηριστικότερη τη σύνδεση της προσωπικής με την επαγγελματική ζωή.

Σχεδόν 6 στους 10 συμμετέχοντες θέτουν ως βασική προτεραιότητα την προσωπική τους ζωή έναντι της επαγγελματικής. Μάλιστα, το 40% θα επέλεγε να μην εργαστεί καθόλου σε περίπτωση που είχε την οικονομική δυνατότητα να κάνει κάτι τέτοιο (48% παγκοσμίως).

Σε ποσοστό 95% δήλωσαν ότι η διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής είναι πολύ σημαντική τόσο στην τρέχουσα όσο και στη μελλοντική τους απασχόληση.

Σε ποσοστό 46% οι ερωτηθέντες στην Ελλάδα δήλωσαν ότι θα προτιμούσαν να παραιτηθούν από την εργασία τους αν αυτή τους εμπόδιζε να απολαύσουν τη ζωή τους, και το 28% των εργαζομένων θα προτιμούσε να παραμείνει χωρίς εργασία παρά να είναι δυσαρεστημένο σε μια θέση εργασίας (έναντι 33% παγκοσμίως).

Καταγράφεται σημαντική μεταβολή της νοοτροπίας των εργαζομένων, με τις νεότερες γενιές να θέτουν ως προτεραιότητα την αναζήτηση μεγαλύτερης ικανοποίησης και ευτυχίας στον εργασιακό χώρο, ενώ δείχνουν σαφή προτίμηση στα ευέλικτα μοντέλα εργασίας, τη στιγμή που ένα σημαντικό μέρος νέων εργαζομένων δεν έχει εργαστεί ποτέ από το γραφείο.

Είναι ενδεικτικό ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι δηλώνουν ως σημαντική προτεραιότητα το ευέλικτο ωράριο (85%) και την ευελιξία στον χώρο εργασίας (79%), εντούτοις μόνο το 35% των ερωτηθέντων αισθάνεται ότι έχει ευελιξία ως προς τον χώρο και μόνο το 44% ως προς τον χρόνο εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ευέλικτες πολιτικές στον χώρο εργασίας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων καριέρας, αφού 28% των ερωτηθέντων εργαζομένων δήλωσαν ότι θα αρνούνταν μια θέση εργασίας που δεν θα τους παρείχε ευελιξία στον τόπο εργασίας, ενώ το 34% δεν θα δεχόταν μια θέση εργασίας χωρίς ευελιξία στο ωράριο εργασίας τους.

Αυξημένες αποδοχές και παροχές τον τελευταίο χρόνο

Το 26% των εργαζομένων έχει λάβει αύξηση στις οικονομικές αποδοχές.

Το 15% των εργαζομένων έχει λάβει αυξημένες παροχές (χορήγηση ετήσιας άδειας, υγειονομική περίθαλψη, σύνταξη, κ.λπ.).

Το 12% των εργαζομένων έχει λάβει αυξημένη στήριξη για την οικογένεια και τα εξαρτώμενα μέλη (στήριξη για τη φροντίδα των παιδιών, γονική άδεια, άδεια φροντίδας).

Το 21% των εργαζομένων έχει λάβει αυξημένες ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης ή ανάπτυξης.

