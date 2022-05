Τεχνολογία - Επιστήμη

ΗΠΑ - Ηπατίτιδα Α: βιολογικές φράουλες θεωρούνται “ύποπτες” για την εξάπλωση της νόσου

Τα τρόφιμα που πωλούνται σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στις ΗΠΑ, έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο των Αρχών, μετά από κρούσματα ηπατίτιδας Α που καταγράφηκαν τις προηγούμενες ημέρες.

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA), ερευνά εάν δυο εταιρείες με βιολογικές φράουλες, που πωλούνται σε πολλά καταστήματα στις ΗΠΑ, συνδέονται με την εξάπλωση της Ηπατίτιδας Α στην χώρα.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ η εξάπλωση της Ηπατίτιδας Α είναι πιθανό να συνδέεται με τις φράουλες των εν λόγω εταιρειών.

Έρευνα γίνεται παράλληλα και από το CDC και την Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας του Καναδά, αλλά και την Υπηρεσία Ελέγχου Τροφίμων της χώρας.

Οι βιολογικές φράουλες των δύο εταιρειών πωλούνται σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε όλη την χώρα.

Οι παρτίδες που ερευνώνται είναι εκείνες που διατέθηκαν από τις 5 Μαρτίου έως τις 25 Απριλίου.

Μάλιστα, έγινε σύσταση στους καταναλωτές που τις αγόρασαν και τις έχουν καταψύξει να μην τις καταναλώσουν!

Σύμφωνα με το FDA, έχουν καταγραφεί 17 κρούσματα εκ των οποίων τα 12 χρειάστηκε να νοσηλευθούν. Τα 15 απο τα κρούσματα ήταν στην Καλιφόρνια, 1 στην Μινεσότα και 1 στην Βόρεια Ντακότα, όπως αναφέρεται σε δημοσιεύμα της USAToday.

