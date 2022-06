Πολιτική

Δένδιας: Η Τουρκία να φροντίσει να υπάρχει ηρεμία

Να απέχει από έντονες εκφράσεις και προκλητικές δηλώσεις κάλεσε την Τουρκία ο υπουργός Εξωτερικών από την Πρίστινα.



Να απέχει από έντονες εκφράσεις και προκλητικές δηλώσεις και να φροντίσει, ώστε να υπάρχει ηρεμία και οι διμερείς σχέσεις να κινούνται πάντοτε μέσα στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου, του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και του σεβασμού στην εδαφική ακεραιότητα των χωρών, κάλεσε την Τουρκία, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Σε δήλωσή του από την Πρίστινα, ερωτηθείς για το μπαράζ προκλητικών δηλώσων από Τούρκους αξιωματούχους και του Τούρκου ομολόγου του, ο Νίκος Δένδιας είπε χαρακτηριστικά πως οι έντονες εκφράσεις, οι προκλητικές δηλώσεις δεν βοηθούν. «Αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνει η τουρκική πλευρά είναι να απέχει από τέτοιες εκδηλώσεις. Να φροντίσει, ώστε να υπάρχει ηρεμία και οι σχέσεις μας να κινούνται πάντοτε μέσα στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου, του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και του σεβασμού στην εδαφική ακεραιότητα των χωρών μας» διαμήνυσε.

Παράλληλα, ο Νίκος Δένδιας επισήμανε πως έχει πάντοτε την εντύπωση ότι μεγάλο μέρος της τουρκικής κοινωνίας προσβλέπει σε μια ευρωπαϊκή πορεία για την Τουρκία και εξέφρασε την ελπίδα ότι η τουρκική κυβέρνηση θα συμμερίζεται αυτό τον πόθο της τουρκικής κοινωνίας και θα ενεργεί και θα εκφράζεται ανάλογα.

Σε ό,τι αφορά στις επαφές του στην Πρίστινα, ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη, κατά την οποία είχε και θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει ζητήματα ενεργειακής διασυνδεσιμότητας, αλλά και το μέλλον της σταθερότητας στα Δυτικά Βαλκάνια.

Σε αυτό το πλαίσιο, κατέστησε σαφές πως για την ελληνική κυβέρνηση, το κύριο διακύβευμα είναι πάντοτε η ειρήνη, η σταθερότητα και η ευρωπαϊκή πορεία.

Σημειώνεται πως η επίσκεψη στην Πρίστινα εντάσσεται στο πλαίσιο των επισκέψεων του Νίκου Δένδια στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων ενόψει της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP) που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη.

