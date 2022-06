Τροχαίο για την Εθνική Βουλγαρίας: Συγκρούστηκαν μεταξύ τους τα πούλμαν της ομάδας (εικόνες)

Ποδοσφαιριστής χρειάστηκε να χειρουργηθεί στο κεφάλι. Πώς ενεπλάκη στο τροχαίο τα πούλμαν της εθνικής ομάδας της Βουλγαρίας.

Οι υλικές ζημιές δείχνουν τη βιαιότητα της πρόσκρουσης... Οι παίκτες και το επιτελείο της Εθνικής Βουλγαρίας υπήρξαν θύματα σε σοβαρό τροχαίο το βράδυ της Παρασκευής (11/6).

Στην Τιφλίδα, ενόψει του αγώνα του Nations League με τη Γεωργία που είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή (12/6, 19:00), τα δύο λεωφορεία που μετέφεραν την αποστολή συγκρούστηκαν. Μάλιστα, ο επιθετικός μέσος Τοντόρ Νεντέλεφ χρειάστηκε να νοσηλευτεί και να χειρουργηθεί, καθώς τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Η επέμβαση ήταν «επιτυχής», σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλγαρικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. «Ο Νεντέλεφ θα παραμείνει υπό την επίβλεψη τοπικών ιατρικών ομάδων (...) Όλοι οι άλλοι παίκτες και το προσωπικό είναι καλά στην υγεία τους», ανακοινώθηκε σήμερα, ενώ φαίνεται ότι αυτό ισχύει και για τους οδηγούς.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, το ατύχημα σημειώθηκε στη διαδρομή μεταξύ του αεροδρομίου και του ξενοδοχείου των παικτών. Τα δύο αυτοκίνητα ακολουθούσαν το ένα το άλλο, όταν ένα απότομο φρενάρισμα του πρώτου οχήματος προκάλεσε τη σύγκρουση. Η δεξιά πλευρά του μπροστινού μέρους του δεύτερου οχήματος υπέστη σοβαρές ζημιές. Έρευνα έχει ξεκινήσει η τοπική αστυνομία.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα site Sportal, δεν προβλέπεται αναβολή του αγώνα, που μετρά για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League (League C, 4ος όμιλος).

