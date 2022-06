Κοινωνία

Παγκράτι: Μπήκαν για να κλέψουν αλλά… τους κλείδωσαν μέσα (βίντεο)

Βίντεο ντοκουμέντο από τους διαρρήκτες που επιχείρησαν να κλέψουν πολυκατοικία στο Παγκράτι. Ένοικος τους είδε ενημέρωσε τη διαχειρίστρια, η οποία και έδρασε άμεσα.



Στη φάκα πιάστηκαν τέσσερις επίδοξοι κλέφτες που επιχείρησαν να κλέψουν πολυκατοικία στο Παγκράτι, ενώ οι κινήσεις καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας. Ένοικος της πολυκατοικίας τους είδε ενημέρωσε τη διαχειρίστρια, η οποία και έδρασε άμεσα.

«Αυτοί οι ρομά είχαν ξανά μπει άλλες δύο φορές γιατί τους αναγνώρισα. Τη συμβούλεψα αν δεν είχε πρόβλημα και είχε και την ψυχραιμία να τους κλειδώσει, το οποίο και έκανε», δήλωσε στον ΑΝΤ1 η διαχειρίστρια της πολυκατοικίας.

Οι δύο γυναίκες κινήθηκαν αστραπιαία. Αφού κλείδωσαν τους κλέφτες, ειδοποίησαν την αστυνομία και μάλιστα πάτησαν το μπουτόν πανικού στο σύστημα συναγερμού που υπήρχε στο σπίτι της μίας που σημαίνει ότι ανήλικο παιδί είναι σε κίνδυνο, καθώς η κόρη της ενοίκου ήταν μόνη στο σπίτι.

«Είχα ειδοποιήσει ήδη εγώ επειδή έχω όλα τα τηλέφωνα και τα 15 διαμερίσματα να μη βγει κανένας όσοι ήταν μέσα. Ευτυχώς δεν ήταν αρκετοί μέσα γιατί λείπανε λόγω του τριημέρου» ανέφερε η διαχειρίστρια.

Μέχρι να φτάσει η αστυνομία οι κλέφτες εφάρμοζαν κατά γράμμα τις μεθόδους τους. «Αρχικά πριν συνειδητοποιήσουν ότι τους έχουνε κλειδώσει βάζανε τα αυτιά τους στις πόρτες να δούνε αν υπάρχει κινητικότητα. Όταν τον είδα λοιπόν και εκείνον και τη μία Ρομά τους είπα να κατέβουν και να φύγουν» περιέγραψε στον ΑΝΤ1 η διαχειρίστρια και πρόσθεσε:

«Προσπάθησαν να βρούνε διαφυγή. Η διαφυγή ήταν μόνο η ταράτσα μόνο ο άνδρας το κατάφερε, οι άλλες, η μία ήταν αρκετά ηλικιωμένη, τα άλλα δύο ήτανε δύο παιδιά, νέα κορίτσια παρέμειναν στην είσοδο και περιμέναν να τους ανοίξει η αστυνομία».

Όταν έφτασε η αστυνομία πήρε τα κλειδιά από την ένοικο και συνέλαβε τις τρεις γυναίκες. Στο τμήμα αποδείχθηκε ότι ήταν σεσημασμένες, όμως καθώς στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είχαν προλάβει να... διαπράξουν κάποιο αδίκημα.

