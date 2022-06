Πολιτική

Μητσοτάκης - Αναστασιάδης: Η άμυνα μας απέναντι σε αναθεωρητικές διαθέσεις είναι το Διεθνές Δίκαιο

Για το συντονισμό των επομένων βημάτων Αθήνας – Λευκωσίας έναντι της αυξανόμενης τουρκικής επιθετικότητας μίλησαν Μητσοτάκης και Αναστασιάδης.

Στις 11:20 έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όπου τον υποδέχτηκε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

«Είναι πάντα μεγάλη η χαρά μου όταν επισκέπτομαι την Κύπρο. Είναι μια ευκαιρία να επανεπιβεβαιώσουμε τον κοινό μας συντονισμό στην αντιμετώπιση των μεγάλων γεωπολιτικών προκλήσεων, σε μεγάλο βαθμό ως αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Αλλά και να συντονίσουμε την δράση μας απέναντι στην αναταραχή, η οποία παρατηρείται τελευταία στην ανατολική Μεσόγειο», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας του είπε ότι έχει δίκιο με λέει ότι «η άμυνά μας, της Ελλάδας και της Κύπρου, απέναντι σε οποιεσδήποτε αναθεωρητικές διαθέσεις είναι το Διεθνές Δίκαιο».

Και συνέχισε: «Είναι οι ισχυρές μας συμμαχίες, είναι η συμμετοχή μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Και με ήρεμη αποφασιστικότητα και ψυχραιμία θα αντιπαρερχόμαστε πάντα οποιαδήποτε ρητορική ξεφεύγει από τους κανόνες της καλής διπλωματικής πρακτικής».

Ο πρωθυπουργός εκτίμησε ότι αυτή η προσέγγισή τελικά είναι η ορθή και ότι θα μπορέσουμε να επανέλθουμε σύντομα σε πιο ήρεμα νερά, κρατώντας πάντα ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας οι οποίοι και στις πιο δύσκολες συγκυρίες, «άποψή μου ήταν και είναι ότι δεν πρέπει ποτέ να κλείνουν».

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε: «Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε επίσης τις εξελίξεις όσον αφορά τη μεγάλη αύξηση των τιμών ενέργειας και τις πληθωριστικές πιέσεις οι οποίες ασκούνται στις οικονομίες μας. Ελλάδα και Κύπρος, Κύπρος και Ελλάδα έχουν ένα σημαντικό ρόλο να παίξουν σε αυτή τη συζήτηση η οποία γίνεται για την αξιοποίηση των ενεργειακών αποθεμάτων της ανατολικής Μεσογείου. Και θα είναι μια ευκαιρία για ακόμα μια φορά να συντονίσουμε τις κινήσεις μας. Χρειαζόμαστε όλοι ισχυρές άμυνες απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις και οι καλές αποδόσεις των οικονομιών μας είναι το καλύτερο εχέγγυο ότι θα μπορούμε να εξακολουθούμε να στηρίζουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας, για να αντιμετωπίζουν αυτή την εισαγόμενη ακρίβεια, η οποία ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημά τους».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη χθεσινή απόφαση του Eurogroup για την έξοδο της χώρας από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. «Χθες ήταν μία πολύ σημαντική μέρα για την Ελλάδα, καθώς το Eurogroup επικύρωσε και επίσημα την έξοδο της χώρας μας από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας τον Αύγουστο που μας έρχεται. Κλείνει έτσι, αγαπητέ Νίκο, ένας 12ετής κύκλος ο οποίος ταλαιπώρησε πάρα πολύ τη χώρα μας και την ελληνική κοινωνία. Και η Κύπρος πέρασε τις δικές της δυσκολίες, αλλά εσείς πιο γρήγορα καταφέρατε και ξεπεράσατε τις αναταράξεις της οικονομικής κρίσης, δυστυχώς σε μας κράτησε πολύ περισσότερο, αλλά κοιτάζοντας το μέλλον με αισιοδοξία μπορούμε πια να λέμε ότι η Ελλάδα όχι απλά δεν είναι το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, όπως δυστυχώς ήταν για αρκετά χρόνια, αλλά είναι μια χώρα με αξιοπιστία, με μια ισχυρή οικονομία, με σημαντικό γεωπολιτικό αποτύπωμα. Ισχυρή Ελλάδα, ισχυρή Κύπρος σημαίνει ισχυρός ελληνισμός και αυτό νομίζω ότι είναι μία παρακαταθήκη και για τις δυο πατρίδες μας», υπογράμμισε.

Ο πρωθυπουργός επίσης ανέφερε ότι ο απόλυτος συντονισμός τους σήμερα αποτυπώνεται και έμπρακτα με την απόλυτη ενδυματολογική μας ευθυγράμμιση η οποία, είπε, δεν ήτανε προσχεδιασμένη.

«Και θέλω επίσης να τονίσω πως και για το ζήτημα της δωρεάς που κάνει η πατρίδα μας είναι μια μικρή ανταπόδοση στη μεγάλη δωρεά την οποία κάνατε για να κλείσουμε τις πληγές από την καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι. Καταφέραμε με πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες να εκδώσουμε το Προεδρικό Διάταγμα για τη χωροθέτηση στο Μάτι, μία αποστολή που κανονικά για την ελληνική Δημόσια Διοίκηση χρειάζεται δεκαετίες το να έρθεις να παρέμβεις σε μία πολύ μεγάλη περιοχή που κουβαλάει μεγάλες αμαρτίες από το παρελθόν, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Οπότε τώρα πια έχουμε όλα τα εργαλεία για να μπορέσουμε να κάνουμε και την ανέγερση των κοινωνικών κατοικιών, ώστε να δώσουμε στους πιο ευπαθείς συμπολίτες μας που έχασαν τα σπίτια τους τη δυνατότητα να έχουν μια μόνιμη κατοικία στον τόπο τον οποίον τόσο αγαπάνε. Και βέβαια ναι, είναι σημαντικό για μας καθώς κι εμείς προχωρήσαμε σε έναν εκσυγχρονισμό του στόλου των αεροσκαφών μας να κάνουμε και τη χειρονομία προς την Κυπριακή Δημοκρατία ώστε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ή οποιοσδήποτε κυβερνητικός αξιωματούχος να μπορεί να εμφανίζεται και να εκπροσωπείται με ένα αεροσκάφος το οποίο θα φέρει τα χρώματα και τη σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ να σημειωθεί ότι η Ελλάδα δωρίζει στην Κύπρο το τέταρτο κυβερνητικό αεροσκάφος που είχε στη διάθεσή της.

«Κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητέ μου Κυριάκο. Με ιδιαίτερη χαρά σε καλωσορίζω και πάλι στην Κύπρο, σε μια στιγμή που ο συγχρονισμός για την ενημέρωση είναι ίσως από τους πιο επιβαλλόμενους. Βεβαίως μέχρι σήμερα ποτέ, σε όποια κρίσιμη καμπή ή και μη κρίσιμη ακόμα, η μεταξύ μας συνεργασία είναι τόσο άψογη, έτσι ώστε να ενεργούμε και να πολιτευόμαστε κατά τον ωφελιμότερο για τις πατρίδες μας τρόπο», είπε υποδεχόμενος στο Προεδρικό Μέγαρο τον Έλληνα πρωθυπουργό ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Αναστασιαδης.

«Θέλω να εκφράσω την απόλυτη ικανοποίηση γιατί η όλη διαχείριση μιας ρητορικής ξένης προς τη δική μας νοοτροπία, από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης, είναι τέτοια που οπωσδήποτε αποδυναμώνει και εξουδετερώνει τους στόχους που ενδεχόμενα κάποιοι με αναθεωρητικές απόψεις και αντιλήψεις να έχουν. Η ίδια τακτική και πολιτική ακολουθείται και από εμάς. Το Διεθνές Δίκαιο είναι η προστασία μας και βεβαίως οι ισχυρές συμμαχίες και η παρουσία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση», συνέχισε ο κ. Αναστασιάδης.

Και πρόσθεσε: «Αυτό που είμαι βέβαιος θα μας απασχολήσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα και αργότερα η συνάντηση Ευρωπαϊκή Ένωσης - ΝΑΤΟ, είμαι βέβαιος ότι θα στείλει ακόμα πιο ηχηρά τα μηνύματα της αποφυγής των οποιοδήποτε προκλήσεων από τον οποιονδήποτε που αμφισβητεί την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα είτε της Ελλάδας, είτε της Κύπρου. Θέλω να εκφράσω τις ευγνώμονες ευχαριστίες για την αμέριστη συμπαράσταση από πλευράς Ελλάδας στη διαφύλαξη της ειρήνης, αλλά και στην προστασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη δωρεά του κυβερνητικού αεροσκάφους: «Την ίδια ώρα θέλω να σε ευχαριστήσω, βεβαίως, για τη γενναιόδωρη δωρεά που αφορά κάτι που έλειπε από την Κυπριακή Δημοκρατία και συμβάλλει στις μετακινήσεις του Προέδρου και των Υπουργών: την παραχώρηση, δωρεάν, ενός πολιτικού αεροσκάφους της Ελληνικής Δημοκρατίας. Όπως επίσης και χαίρομαι γιατί γίνεται σε μία στιγμή που βρίσκομαι προς το τέλος της θητείας μου, έτσι ώστε ουδείς να μου αποδίδει είτε σε εμένα, είτε σε εσάς, με μια δωρεά προς την Κυπριακή Δημοκρατία άλλα κίνητρα.

Αυτό που θα ήθελα, όμως, επίσης να ευχαριστήσω είναι και για την δωρεά της Ελληνικής Κυβέρνησης για την ανέγερση πυροσβεστικού σταθμού στην ορεινή Λάρνακα», είπε σημειώνοντας ότι ο σταθμός θα στοιχίσει περίπου 650.000 με 700.000 ευρώ.

