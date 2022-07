Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: προβλέψεις για τον Ιούλιο και τις καλές ημέρες του (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, για όλα τα ζώδια.

«Ο καινούριος μήνας ξεκίνησε με την πίεση του Άρη, αλλά αυτό αφορά κυρίως το πολιτικό επίπεδο. Οι ημέρες του Ιουλίου είναι πολύ σημαντικές», είπε η Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Παρασκευή, πριν από τις αναλυτικές προβλέψεις της για τα ζώδια.

Όπως σημείωσε η αστρολόγος, «μπορεί ο έρωτας να μεσουρανεί και να έχουμε έρωτες, αρραβώνες και γάμους. Η Αφροδίτη που είναι στους Διδύμους, θα κάνει ένα τρίγωνο με τον Κρόνο και θα ακούσουμε πολλές προτάσεις αρραβώνων και προτάσεις γάμου τον Ιούλιο».

Η Λίτσα Πατέρα ανέφερε ακόμη πως «ο μήνας ξεκινά με νέα Σελήνη στον Καρκίνο και αυτό σας κάνει να θα θέλετε να δείτε τα εξοχικά σας, φίλους και συγγενείς που έχετε να δείτε καιρό».

Η αστρολόγος ανέφερε και μερικές από τις σημαντικές ημέρες του Ιουλίου, λέγοντας και τι ευνοείται τις εν λόγω περιόδους. Μεταξύ άλλων ανέφερε πως:

στις 5 Ιουλίου ο Ερμής και ο Άρης ευνοούν συζητήσεις, επαφές και συνεργασίες

στις 10 Ιουλίου ανοίγονται νέοι δρόμοι

στις 17 Ιουλίου ο Ερμής με τον Ποσειδώνα - που είναι η φαντασία- δίνουν εύνοια και ότι φανταστούμε και σχεδιάσουμε μπορεί να υλοποιηθεί στο επόμενο διάστημα

στις 20 Ιουλίου ο Έρωτας κάνει ένα ωραίο τετράγωνο, αλλά μπορεί να είναι και απατηλός

στις 23 Ιουλίου γίνεται μια ωραία όψη του Ερμή με τον Δια και μπορεί να κάνουμε ταξίδια, επαφές, συζητήσεις και κυρίως έρχεται στο επίκεντρο ότι έχει να κάνει με παιδιά.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

