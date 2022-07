Κοινωνία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Πειραιά - Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν λόγω ρυθμίσεων και μέχρι πότε.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που πραγματοποιούνται στον Δήμο Πειραιά, λόγω εργασιών θα υπέρξουν τις επόμενες ημέρες.

Πιο συγκεκριμένα:

- Λόγω εκτέλεσης εργασιών, κατά το χρονικό διάστημα από 5-7-2022 έως 3-8-2022, κατά τις ώρες 22.00΄ έως 06.00΄ της επομένης και στις 10,17,24 και 31-7-2022, κατά τις ώρες 11.00΄ έως 17.30΄ θα πραγματοποιούνται οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα παρακάτω οδικά τμήματα, περιοχής Δήμου Πειραιά, ως εξής:

ΦΑΣΗ Α΄

O Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Κόνωνος, στο τμήμα της από το ύψος της Ακτής Καλλιμασιώτη έως το ύψος της Πλατείας Ιπποδαμείας, μέγιστου μήκους 200μ., εναλλάξ ανά λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

O Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ακτή Ποσειδώνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αριστείδου και Λουδοβίκου, μέγιστου μήκους 140μ., εναλλάξ ανά λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

O Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της Ακτής Καλλιμασιώτη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κόνωνος και Αντιπλοιάρχου Βλαχάκου, μέγιστου μήκους 100μ., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ακτή Κονδύλη.

ΦΑΣΗ Β΄

Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Κόνωνος, στο τμήμα της από το ύψος της συμβολής της με την οδό Μαυρομιχάλη έως το ύψος της Ακτής Καλλιμασιώτη, μέγιστου μήκους 50μ., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ακτή Καλλιμασιώτη.

Κατά την ανωτέρω διακοπή η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω δύο νέων λωρίδων κυκλοφορίας από την οδό Κόνωνος έως την Ακτή Κονδύλη.

- Λόγω εκτέλεσης εργασιών, κατά το χρονικό διάστημα από 7-7-2022 έως 31-7-2022 και καθ’ όλο το 24ωρο θα πραγματοποιούνται οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα παρακάτω οδικά τμήματα, περιοχής Δήμου Πειραιά, ως εξής:

O Καθολικός αποκλεισμός της κίνησης των οχημάτων στην οδό Τσαμαδού, με εξαίρεση τα οχήματα εργοταξίου, στο τμήμα της από το ύψος της συμβολή της με την οδό Δεληγιώργη έως το ύψος της συμβολής της με την ράμπα εισόδου του χώρου στάθμευσης του Πανεπιστημίου Πειραιά, μέγιστου μήκους 25μ.

O Χαρακτηρισμός ως αδιεξόδου της οδού Τσαμαδού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ζέας και Δεληγιώργη.

O Αντιδρόμηση της οδού Τσαμαδού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Θεάτρου και Ζέας.

O Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος της οδού Δεληγιώργη, στο τμήμα της από το ύψος της συμβολής της με την οδό Β. Γεωργίου έως και 35μ. μετά την συμβολή της με την οδό Τσαμαδού.

O Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος της οδού Β. Γεωργίου, στο ύψος της συμβολής της με την οδό Δεληγιώργη, μέγιστου μήκους 10μ., στην κατεύθυνση προς Δεληγιώργη.

O Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων στην δεξιά πλευρά της οδού Τσαμαδού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Θεάτρου και Δεληγιώργη.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

