Pricefox - Ενοίκια: Που έχουν φτάσει οι τιμές στην Ελλάδα

Πόσο μεγάλες είναι οι αυξήσεις που παρατηρούνται και σε ποιες κατηγορίες ακινήτων παρατηρείται η μεγαλύτερη άνοδος, σύμφωνα με την νέα έρευνα του Pricefox.

Μεγάλες αυξήσεις παρατηρούνται στις τιμές ενοικίασης διαμερισμάτων σε όλη την χώρα σύμφωνα με τα στοιχεία της νέας έρευνας του Pricefox.

Ποιες είναι οι ακριβότερες και οι οικονομικότερες περιοχές στην Αθήνα. Ποια η εικόνα των τιμών στην επαρχία.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση, στην Αττική η μέση τιμή για ενοικίαση διαμερισμάτων κυμαίνεται στα 9,3 ευρώ/τ.μ.

Στην Θεσσαλονίκη η αντίστοιχη μέση τιμή είναι 8,1 ευρώ/τ.μ.

Στην επαρχία ακριβότερες τιμές ενοικίων παρατηρούνται στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο με 8 ευρώ/τ.μ. Με αρκετή διαφορά χαμηλότερα οι τιμές στην υπόλοιπη Κρήτη κινούνται στα 6,7 ευρώ/τ.μ. στα Χανιά, 6,6 ευρώ/τ.μ. στο Λασίθι και 6,2 ευρώ/τ.μ. στο Ρέθυμνο.

Στον Βόλο η μέση τιμή ενοικίασης διαμερισμάτων είναι στα 7,7 ευρώ/τ.μ. και στη Λάρισα στα 7,1 ευρώ/τ.μ., περίπου 1 ευρώ/τ.μ. φθηνότερα σε σχέση με την Θεσσαλονίκη.

Στην Πάτρα οι ενοικιαστές πληρώνουν κατά μέσο όρο 7,5 ευρώ/τ.μ.

Οι ακριβότερες και φθηνότερες περιοχές στην Αττική

Στην Αττική τα νοικοκυριά θα πληρώσουν για ενοικίαση διαμερίσματος κατά μέσο όρο από 3,8 ευρώ/τ.μ. στην οικονομική περιοχή του Ασπρόπυργου ενώ η μέση τιμή φτάνει τα 18,5 ευρώ/τ.μ. κατά μέσο όρο στην Βουλιαγμένη. Παραδοσιακά ακριβή η περιοχή του Κολωνακίου στην ενοικίαση διαμερισμάτων με την μέση τιμή να αγγίζει τα 16 ευρώ/τ.μ.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Ψυχικό όπου για να γίνεις κάτοικος θα πρέπει να πληρώσεις 14,9 ευρώ/τ.μ. κατά μέσο όρο για την ενοικίαση ενός διαμερίσματος. Την πρώτη πεντάδα κλείνουν Γλυφάδα και Παλαιό Φάληρο με μέση τιμή ενοικίασης 12,2 ευρώ/τ.μ. και 11,5 ευρώ/τ.μ. αντίστοιχα.

Στον αντίποδα, οικονομικότερη περιοχή όπως προαναφέρθηκε είναι ο Ασπρόπυργος, ακολουθούν τα Άνω Λιόσια με 5,9 ευρώ/τ.μ. ενώ λίγο πιο πάνω από 6 ευρώ/τ.μ. κινούνται τα ενοίκια σε Σπάτα, Ελευσίνα και Αχαρνές.

Γιατί οι τιμές ενοικίων παραμένουν υψηλές

Η αυξητική τάση των ενοικίων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη μειωμένη ανοικοδόμηση των τελευταίων ετών της οικονομικής κρίσης. Ως αποτέλεσμα η αυξημένη ζήτηση δεν συμβάδισε με αυξημένη προσφορά με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες ακινήτων να προχωρήσουν σε απότομες αυξήσεις των τιμών ενοικίων για να περιορίσουν και τις απώλειες από την οικονομική κρίση. Επιπλέον συνέβαλε σε αυτό και η μείωση των υποψήφιων αγοραστών ακινήτων λόγω της οικονομικής κρίσης οι οποίοι κατέφυγαν σε λύσεις ενοικίασης.

Κατά μέσο όρο στην Ελλάδα 17000 νοικοκυριά αναζητούν κατοικία. Αν αναλογιστεί κανείς την οικονομική κρίση που έχει διαρκέσει πλέον μια δεκαετία ο συνολικός αριθμός των νοικοκυριών αυτών φτάνει τις 170000. Ωστόσο μέσα σε αυτή τη δεκαετία η ανοικοδόμηση ήταν ιδιαίτερα μειωμένη με αποτέλεσμα οι τιμές των ενοικίων να αυξηθούν περαιτέρω. Όλα τα παραπάνω έχουν οδηγήσει στις τελευταίες ενημερωμένες τιμές που προκύπτουν από την έρευνα για τον Ιούνιο του 2022.

Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες για ενοίκιο

Διανύουμε μια περίοδο που μετά την οικονομική κρίση έχει προστεθεί η ενεργειακή κρίση με αποτέλεσμα την αύξηση του πληθωρισμού.

Το καλάθι της νοικοκυράς έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα σε πολλές περιπτώσεις άνω του 10%. Το βάρος που έχουν να σηκώσουν πλέον τα μέσα νοικοκυριά για την ενοικίαση στέγασης αγγίζει σε πολλές περιπτώσεις και το 50% του διαθέσιμου εισοδήματος.

