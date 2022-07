“Η ΚΛΙΝΙΚΗ” - Νέα επεισόδια: Τι θα δούμε αυτήν την εβδομάδα (εικόνες)

Life

Το σενάριο, αλλά και τους διαλόγους της σειράς, υπογράφουν απόφοιτοι της Σχολής Σεναρίου του ΑΝΤ1.

Αληθινά περιστατικά. Περίπλοκες ιατρικές υποθέσεις. Έντονες προσωπικές και δραματικές ιστορίες.

«Η ΚΛΙΝΙΚΗ», από Δευτέρα έως και Πέμπτη στις 21:00 φέρνει σε πρώτο πλάνο όλα όσα συμβαίνουν μέσα σε μία κλινική. Κάθε επεισόδιο αφηγείται τρία διαφορετικά περιστατικά, τα οποία είναι βασισμένα σε πραγματικά γεγονότα.

Πρόκειται για μία scripted reality σειρά, η οποία, μέσα από τα μάτια γιατρών και νοσηλευτών, εστιάζει στο συναίσθημα και το δράμα, χωρίς, όμως, να λείπει το χιούμορ και οι στιγμές χαράς. Εδώ, κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή με τις σκέψεις, αλλά και τα συναισθήματα όλων να παρεμβάλλονται στην εξιστόρηση με τη βοήθεια ενός αφηγητή.

Στην «ΚΛΙΝΙΚΗ», γιατροί και νοσηλευτές παίρνουν αποφάσεις ζωής και θανάτου, αλλά δεν σηκώνουν ποτέ τα χέρια ψηλά. Ο σκοπός τους είναι να σώζουν ζωές, δίνοντας καθημερινές μάχες με σωματικές, ψυχιατρικές, γενετικές αλλά και εξαιρετικά σπάνιες ασθένειες. Όλοι προσπαθούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της δουλειάς, αλλά και στα δεδομένα της, συχνά, πολύπλοκης προσωπικής τους ζωής.

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 5

Η Ελίζα (30), ένα θεληματικό αλλά κάπως αδέξιο κορίτσι, φτάνει στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο. Αφού απέφυγε ένα αυτοκίνητο που ήταν έτοιμο να τη χτυπήσει, έπεσε και το πόδι της πονούσε πολύ. Ετοίμαζε μία έκπληξη για το αγόρι της, τον Έκτορα. Ο Έκτορας, όμως, ζηλεύει πολύ, με αποτέλεσμα να παρεξηγήσει κάποια πράγματα πιστεύοντας ότι η Ελίζα τον απατά.

Ο Λάμπρος επιστρέφει από την κηδεία του παππού του ο οποίος πέθανε από καρκίνο του παχέος εντέρου. Ο Νικόλας μπαίνει στην τουαλέτα και βρίσκει τον Λάμπρο τον τραυματιοφορέα λιπόθυμο. Ο Λάμπρος είναι βαθιά υποχόνδριος και πιστεύει ότι θα πεθάνει και ότι πάσχει από καρκίνο του παχέος εντέρου.

Ο Ζώης (16) παθαίνει κρίση άγχους στην είσοδο της Κλινικής επειδή δεν θέλει να πάει στον ψυχολόγο. Έχει γυναικομαστία αφού πάσχει από σύνδρομο Κλαϊνφέλτερ. Πιστεύει πως θα χρειαστεί την ψυχολογική υποστήριξη της Βάλιας, όχι όμως για να αντιμετωπίσει την πάθηση, αλλά για κάτι που συμβαίνει στην οικογένειά του και δεν έχει καταφέρει να πει μέχρι τώρα… ότι η μητριά του τον κατηγορεί άδικα στον πατέρα του.

ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 6

Ο Νεκτάριος Ρώμας(42), ο διάσημος συγγραφέας μπεστ σέλερ αυτοβοήθειας, φθάνει στο νοσοκομείο με ένα κινέζικο ξυλάκι καρφωμένο στο μάγουλό του. Αλλά δεν φαίνεται να τον νοιάζει, λέει πως ξέρει πώς να μην νιώθει πόνο. Ο Παύλος, όταν τον βλέπει, ξέρει ότι πρόκειται για κάτι νευρολογικό και αναλαμβάνει το περιστατικό, επίσης φαίνεται ότι θα μπορούσε να έχει καρκίνο. Η σίγουρη στάση του Νεκτάριου κάνει την Ίριδα, την βοηθό του, να είναι όλο και πιο εντυπωσιασμένη.

Η Μαργαρίτα φθάνει στα Επείγοντα με πυρετό, ζαλάδα και εμετούς. Η Σοφία αποφασίζει να νοσηλευθεί λόγω των εμφανών ενδείξεων μόλυνσης. Η εύρεση των βακτηρίων που τα προκαλούν και η αντιμετώπιση ενός μεγάλου σπληνικού αποστήματος θα είναι το κλειδί.

Ο Φίλιππος Τσέλιος (50) μπαίνει στο νοσοκομείο ανήσυχος, κουρασμένος και με θωρακικό άλγος. Λέει στην Κατερίνα ότι ξύπνησε με έντονους πόνους στο στήθος που συνοδεύονται από εφίδρωση. Η Κατερίνα κάνει ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα και βλέπει ότι έπαθε καρδιακή προσβολή και πρέπει να εισαχθεί άμεσα. Ο Φίλιππος, που δεν έχει ακόμη σταθεροποιηθεί, δέχεται επίσκεψη από τον φίλο του τον Γιάννη (σχεδόν 30 χρόνια νεότερος, φοιτητής πανεπιστημίου), με τον οποίο βγήκε το βράδυ. Η Κατερίνα λαμβάνει τις εργαστηριακές εξετάσεις που δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικές, ο Φίλιππος έχει ένα νεκρωτικό σημείο στην καρδιά. Στην Κατερίνα μένει όλο και λιγότερος χρόνος για να αντιστρέψει την κατάσταση και κάτι της λέει ότι το κλειδί μπορεί να βρίσκεται στον μαθητή του ασθενούς...

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 7

Ο Αλέξης Ρωμιός (35), είναι ένας ναυαγοσώστης που εργάζεται στις ελληνικές ακτές σώζοντας ζωές στα ναυάγια των προσφύγων που προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη. Εκεί, έπαθε ένα άσχημο κάταγμα που με την πάροδο του χρόνου και μετά από χειρουργική επέμβαση, οδήγησε σε CRPS (Σύνδρομο Σύνθετου Περιφερειακού Πόνου). Ο Αλέξης έχει απογοητευτεί που δεν μπορεί να επιστρέψει στη θάλασσα και στον κόσμο που τον χρειάζεται. Ο Ανδρέας θα μάθει για μία νέα τεχνική εικονικής κίνησης και θα προσπαθήσει να βοηθήσει τον Αλέξη. Ο Παύλος είναι αρχικά αντίθετος με την νέα αυτή τεχνική, αλλά στη συνέχεια, βλέποντας ότι αποδίδει, θα συγχαρεί τον Ανδρέα για την πρωτοβουλία του.

Ο Νάσος Κονιδιάρης (45) έχει μία κόρη την Λίλιαν (20) και πριν από είκοσι χρόνια έχασε τη σύζυγό του σε δυστύχημα. Τότε ήταν που πήρε και την απόφαση να μην ξανακάνει παιδιά. Οπότε και προχώρησε σε αγγειοεκτομή. Πριν ένα χρόνο όμως γνώρισε την Πέγκυ (25), έχει ερωτευθεί ξανά και θέλει να κάνει παιδιά μαζί της. Φτάνει στο νοσοκομείο αποφασισμένος να προχωρήσει σε αναστροφή της αγγειεκτομής. Και ενώ η επέμβαση πήγε καλά, επιστρέφει στο νοσοκομείο με ισχυρό πονοκέφαλο που του προκαλεί ναυτία και εμετούς.

Η Αντζελίνα Παραβάλου (25) κάποτε ήταν ένα υπέρβαρο μοντέλο. Τους τελευταίους μήνες ακολουθεί μία διατροφή και είναι πολύ χαρούμενη γιατί έχει καταφέρει να χάσει πολλά κιλά. Όμως αυτές τις μέρες νιώθει εξαντλημένη και ο φίλος της ο Χάρης ανησυχεί για την υγεία της, πιστεύοντας πως για όλα φταίει η δίαιτα. Η Κατερίνα την παρακολουθεί και μετά από διάφορες εξετάσεις βρίσκει ότι η Αντζελίνα έχει αναιμία. Παρακολουθώντας όμως την εξέλιξή της, η Κατερίνα ανακαλύπτει ότι πίσω από την αναιμία κρύβεται ένας όγκος στο στομάχι της Αντζελίνας. Η Κατερίνα είναι αναγκασμένη να συνεργαστεί με τον Νικόλα. Δεν της είναι όμως ευχάριστο, καθώς τον αποφεύγει λόγω της εγκυμοσύνης της.

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 8

Ο Ευτύχης (38) πηγαίνει στο νοσοκομείο με σοβαρούς κοιλιακούς πόνους. Η αδιαθεσία ξεκίνησε όταν βγήκε με τους φίλους του, κρυφά από τη γυναίκα του, την Άννα (32). Με την Άννα έχουν ένα μωρό δύο μηνών. Τελευταία η σχέση τους περνάει κρίση και η ασθένεια του Ευτύχη θα απειλήσει ακόμα περισσότερο τον γάμο τους.

Η Κλειώ (13) και η καλόγρια Ερασμία (40) πηγαίνουν στο νοσοκομείο για να ελέγξουν το ισχίο της Κλειούς η οποία πάσχει από τη νόσο Πέρθες. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί και ο γιατρός την ενημερώνει ότι πρέπει να μπει για χειρουργείο. Ωστόσο, η Κλειώ αρνείται. Είναι πολύ απογοητευμένη και πληγωμένη επειδή πριν από λίγους μήνες ένα ζευγάρι που ήθελε να την υιοθετήσει έκανε πίσω και η Κλειώ πληγώθηκε. Ο γιατρός θα προσπαθήσει να κερδίσει την εμπιστοσύνη της Κλειούς.

Ο Μιχάλης (42 ετών) μόλις ολοκλήρωσε την αποκατάσταση ενός κατάγματος κερκίδας που τον έκανε να χάσει τη δουλειά του, όμως ο πόνος όχι μόνο δεν έχει φύγει, αλλά είναι πιο έντονος. Η Βάλια υποπτεύεται ότι ο νέος πόνος έχει ψυχολογική βάση και συνδέεται άμεσα με μία κακή εμπειρία που είχε ο ασθενής στο παρελθόν και προκάλεσε τον εξ αρχής τραυματισμό του... μία επίθεση σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα από μια συμμορία χούλιγκανς. Θα μπορέσει η Βάλια να τον βοηθήσει να επανέλθει στην κανονικότητα;

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Ε XECUTIVE PRODUCER : ΑΓΛΑIΑ ΛΑΤΣΙΟΥ

: ΑΓΛΑIΑ ΛΑΤΣΙΟΥ SENIOR PRODUCER : ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΣ

: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕΡΕΤΕΝΝΙΚΟΒ

: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕΡΕΤΕΝΝΙΚΟΒ ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΙ : ΔΑΝΑΗ ΦΙΛΙΠΠΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

: ΔΑΝΑΗ ΦΙΛΙΠΠΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΕΥΘ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ : ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΛΕΒΑΚΗΣ

: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΛΕΒΑΚΗΣ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΤΟΡΙΔΗ

: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΤΟΡΙΔΗ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ : ΣΟΦΙΑ ΔΡΙΣΤΕΛΑ

: ΣΟΦΙΑ ΔΡΙΣΤΕΛΑ CASTING DIRECTOR : ΙΩΑΝΝΑ ΚΙΤΣΑΡΑ

: ΙΩΑΝΝΑ ΚΙΤΣΑΡΑ ΟΡΓ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ANTENNA STUDIOS

ΠΑΙΖΟΥΝ (με αλφαβητική σειρά): Βασιλική Βλάχου, Πέτρος Ιωάννου, Γεράσιμος Κατσανέας, Φιλίππα Κουτούπα, Όλγα Κυπριώτου, Βερονίκη Κυριακοπούλου, Ανδρέας Κωνσταντινίδης, Βασίλης Λέμπερος, Εύη Μητσοπούλου, Βασίλης Πουλάκος, Έλενα Σαλαμπάση, Μάυ Χάνα, Απόστολος Χατζής.

#HKliniki

