Αγγλία: Εφημέριος φορούσε γυναικεία καλσόν και βρισκόταν ερωτικά με μια ηλεκτρική σκούπα!

Ένα απίστευτο περιστατικό με έναν «άτακτο» εφημέριο, έφερε στο προσκήνιο η «Mirrror». Ο εφημέριος από το Νορθχαμπτονσάιρ της Αγγλίας, τιμωρήθηκε με πρόστιμο και εγγράφηκε στο μητρώο σεξουαλικών παραβατών, αφού πιάστηκε σχεδόν γυμνός να συνευρίσκεται ερωτικά με μια ηλεκτρική σκούπα φορώντας γυναικεία καλσόν.

Το παραπάνω συμβάν έγινε τον Σεπτέμβριο του 2020 με τον 74χρονο εφημέριο να πιάνεται στα πράσα από ένα πιστό, ο οποίος παρακολουθούσε μια ομιλία για το σύνδρομο Asperger στο «The Baptist Centre στο Middleton Cheney». Ο εφημέριος κρίθηκε ένοχος για προσβολή της δημοσίας αιδούς μετά από δίκη στο δικαστήριο του Νορθάμπτον την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022.

Πώς δικαιολόγησε την πράξη του

Ο μάρτυρας διηγήθηκε πως όταν πέρασαν από το γραφείο του είδαν τον εφημέριο, σχεδόν ολόγυμνο, φορώντας μόνο γυναικεία καλσόν. Το δικαστήριο άκουσε ότι «στεκόταν ανάμεσα σε δύο σκούρες καρέκλες, σπρώχνοντας μια ηλεκτρική σκούπα».

Στον Τζεφς επιβλήθηκε 18μηνη κοινοτική ποινή και διατάχθηκε να υπογράψει στο μητρώο σεξουαλικών παραβατών. Διατάχθηκε, επίσης, να καταβάλει 845 λίρες σε δικαστικά έξοδα και 200 λίρες ως αποζημίωση στο θύμα που ήταν μάρτυρας της σεξουαλικής πράξης.

Ο συνήγορος υπεράσπισης δήλωσε ότι ο εφημέριος ήταν επηρεασμένος από την απώλεια της συζύγου του σε νεαρή ηλικία και ότι ενώ είχε διαβήτη δεν έπαιρνε τα φάρμακά του και πονούσε πολύ.

