Παναγιωτόπουλος - Μενέντεζ: εμβάθυνση σχέσεων και τουρκική προκλητικότητα στην ατζέντα

Οι δύο άνδρες συζήτησαν για την κατάσταση ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο και οι ευρύτερες γεωπολιτικές προκλήσεις ασφαλείας.

Με τον πρόεδρο της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ, συναντήθηκε σήμερα ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Όπως ανακοινώθηκε, συζητήθηκαν η διεύρυνση και εμβάθυνση της Στρατηγικής Αμυντικής Σχέσης Ελλάδος και ΗΠΑ, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κατάσταση ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο και οι ευρύτερες γεωπολιτικές προκλήσεις ασφαλείας.

Ο Ν. Παναγιωτόπουλος αναγνώρισε τον καθοριστικό ρόλο του Ρ. Μενέντεζ στην διεύρυνση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ, και στην προώθηση σημαντικών θεμάτων για την Ελλάδα και την ελληνοαμερικανική κοινότητα. Ο Έλληνας υπουργός αναφέρθηκε ειδικότερα στον αναβαθμισμένο ρόλο του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, ιδιαίτερα για την παροχή υποστήριξης στην Ουκρανία και την μεταφορά προσωπικού και μέσων προς την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Για την προκλητική και παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας, ο Ν. Παναγιωτόπουλος επισήμανε ότι με υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά και συχνότατες δηλώσεις για την αποστρατικοποίηση των νησιών, δημιουργεί ένταση στην περιοχή κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου. Αναφέρθηκε ακόμη, στις προσπάθειες για τη μείωση των εντάσεων και στη νομοθετική πρωτοβουλία της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ για το ζήτημα της πώλησης μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία και αναβάθμισης των τουρκικών F-16.

Εξάλλου, σήμερα το πρωί, ο Ν. Παναγιωτόπουλος είχε συνάντηση με στελέχη της δεξαμενής σκέψης Rand Corporation.

Σήμερα το απόγευμα, πρόκειται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Επιτροπής 'Αμυνας της Γερουσίας γερουσιαστή Τζακ Ριντ, με το μέλος της Επιτροπής 'Αμυνας της Βουλής των Αντιπροσώπων, βουλευτή Μάικ Ρότζερς, με το μέλος του Congressional Caucus on Hellenic Issues, βουλευτή Γκας Μπιλιράκη και με τον εκτελεστικό διευθυντή του Hellenic American Leaderhip Council, Έντυ Ζεμενίδη.

