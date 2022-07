Αθλητικά

Στίβος: Οι ΗΠΑ... χάρισαν το χρυσό μετάλλιο στον Καναδά

Έκπληξη και χρυσό μετάλλιο από τον Καναδά στα 4χ100μ. ανδρών στο Όρεγκον.

Μια...τρελή τελική αλλαγή κόστισε στις Ηνωμένες Πολιτείες το χρυσό στη σκυταλοδρομία 4x100 μέτρων ανδρών, καθώς ο Καναδάς (Μπράουν, Μπλέικ, Ρόντνεϊ και Ντε Γκρας) έκανε την έκπληξη στην τελική ευθεία για να πάρει τον παγκόσμιο τίτλο στο Όρεγκον με χρόνο 37,48’’.

Οι Αμερικανοί έδειχναν έτοιμοι να διατηρήσουν το στέμμα τους μέχρι την τελευταία αλλαγή μεταξύ του Χολ και Μπρέισι, ο οποίος έχασε χρόνο με μια αργή ανταλλαγή σκυτάλης.

Ο Καναδός Ντε Γκρας δεν έχασε την ευκαιρία και πέρασε τον Μπρέισι στην τελική ευθεία.

Οι ΗΠΑ είχαν χρόνο 37,55’’, ενώ η Βρετανία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με χρόνο 37,83’’

Η Τζαμάικα έμεινε εκτός βάθρου (38,06'').

