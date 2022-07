Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση της 14χρονης

Που εντοπίστηκε το ανήλικο κορίτσι. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας της.

Στην περιοχή της Σταυρούπολης στη δυτική Θεσσαλονίκη, εντοπίστηκε η 14χρονη που αναζητούσαν οι οικείοι της από την περασμένη Παρασκευή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αστυνομία, το 14χρονο παιδί, του οποίου τα ίχνη είχαν χαθεί πριν από τρεις ημέρες, εντοπίστηκε στις 18:10 κοντά στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στη Σταυρούπολη.

Η 14χρονη είναι καλά στην υγεία της, ήδη έχει μεταφερθεί στο τμήμα Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και έχει ενημερωθεί ο πατέρας της.

